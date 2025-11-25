（高雄論壇）活化情人碼頭

高雄曾經是以「海洋首都」為願景的海洋城市，縣市合併至今十多年以來，駁二特區成為高雄人氣最夯的景點之一﹔壯闊港區加上迷人海景，每逢假日，吸引人潮朝聖，鬧熱滾滾。

相較於南高雄的駁二特區，北高雄的情人碼頭就沒有如此吸引力，人潮寥寥無幾，假日時也不見熱鬧景象，和駁二相比，簡直天差地別。因此，如何活化情人碼頭，已是地方關切的議題。

北高雄海岸線，從茄萣興達港到梓官區蚵子寮漁港，情人碼頭算是最早開發、且具有海洋觀光休閒吸引力的景點，但是現在卻被鄰近彌陀漁港、蚵子寮漁港等地超越，頗為可惜。

為了活化興達港原情人碼頭的區域，地方倡議評估開發為親水公園的可行性，但是此構想能否具體實現，還有待觀察。海洋局須先進行遊客客群、人次、效益評估，才能進行後續計畫推動。

高雄港的星光水岸公園成為許多親子最佳的遊憩場地﹔彌陀漁港也已是網紅打卡朝聖景點﹔蚵子寮漁港新打造海洋親子館，這些都成海洋休閒觀光熱門景點。情人碼頭必須急起直追，才能重現海洋觀光的魅力。