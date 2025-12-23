（高雄論壇）為梓中囝仔加油

歲末年終之際，梓官國中「金」喜連連，先是這個月初的高雄市中等學校運動會，擊劍等競賽項目奪下十一金﹔緊接著，日前才剛進行決賽的高雄市國中籃球乙組聯賽冠軍之戰，梓中勇奪冠軍，繼續朝全國聯賽之路挺進。

梓中捷報頻傳，男子籃球隊算是最受矚目的其中項目之一。該校男籃隊已睽違許久，未曾再享冠軍榮耀。對籃球迷來說，梓中籃球校史並不讓人陌生。民國八Ｏ、九Ｏ年代，梓中籃球稱霸國內國中甲組籃壇，更曾打下十連霸冠軍的成績，至今是校史最佳紀錄，這項紀錄也高懸至今。

廣告 廣告

可惜的是，梓中籃球隊每況愈下，欲振乏力，不僅退出甲組聯賽，連要在乙組出人頭地都很吃力。籃球迷都知道，如果沒有在乙組打出佳績，要重返甲組聯賽將會是相當困難的一條路。

但是梓中沒有放棄，新任校長楊玥玟去年中甫上任，她是畢業於梓中的校友，對於梓中體育輝煌歷史點滴在心。於是在她的帶領下，整合校方資源，尋求在地的力量支持梓中孩子，終讓男籃隊登上高雄國中乙組第一。梓中囝仔奮戰的精神，值得給予最熱情的喝采和最有力的加油！