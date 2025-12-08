（高雄論壇）熟人翻車最傷人

高雄市一所國小日前爆出一名邱姓女家長會長吸金潛逃，涉案金額高達二十億元，堪稱校園圈最離奇的熟人詐騙翻車案。邱姓會長靠會長身分累積天然信任，打造亮麗外貌與富裕生活的假象。當她開始推介「高額獲利」投資時，許多人因熟識放下戒心，醫師、企業人士、退休校長都難逃陷阱。

邱女所謂的投資完全不透明，沒有實際標的支撐。直到今年中陸續傳出異狀，受害者報警時，她已神隱。諷刺的是，損失最慘重的往往是她最親近的閨密，顯現她的設局相當冷血。

目前受害者首要是報警、蒐證、聲請凍結資產，並成立自救會整合資訊與法律資源，提高未來求償成功的機會。若邱女名下尚有財產應盡速聲請保全與假扣押，以免金流外逃。

這起事件為社會敲響警鐘。包括「穩賺不賠」、「保證獲利」「內部機會」十之八九都是陷阱。熟人詐騙最強之處不在話術，而在於人心：把認識當可信，把外表當實力，把別人成功當可靠。詐騙者靠打造華麗生活與成功人設，讓你以為她「不可能跑」，反而更容易被拖入局。

真正的投資不靠熟人介紹，更不會主動上門催促。越是誘人的投資越要冷靜；越像成功人士的推銷越要三思。教育局也已啟動修法，排除涉重大犯罪者擔任會長，以減少制度被利用的風險。然而，再好的制度也擋不住人性裡的貪念與盲目信任。

這場二十億元的熟人詐騙留下重大的教訓。包括越熟不代表越可信；越甜的話術越危險；越亮眼的外表越需存疑。只有不再把「認識」當成「可靠」，下一次才不會成為熟人詐騙名單上的下一個。