（高雄論壇）王金平壽宴充滿政治玄機

立法院前院長王金平「從政五十週年感恩餐會」在高雄盛大舉辦，表面看是一場生活宴會，實質上卻更像一場政治顯微鏡，把藍綠板塊、黨內權力與地方選舉的暗流一次攤在鎂光燈下。王金平那句「因為柯志恩才代表國民黨，所以今天沒有邀請國民黨主席鄭麗文」的話，充滿政治玄機。

這句話實際上是高段數的政治語言。他的意思是「誰站在第一線」。在高雄這個綠營長期執政、藍營苦戰之地，王金平點名柯志恩，等於公開認證此時此刻，在高雄代表國民黨出征、承擔政治風險的是地方戰將，而非黨中央。

廣告 廣告

第二層意思是黨主席的象徵性被刻意淡化。黨主席理應是全黨最高代表，如今卻被「沒有邀請」輕輕帶過，彷彿只是宴會座位調整。這透露出一個現實困境，即國民黨中央與地方選戰間仍存在距離感，甚至是信任落差。

第三層是王金平最擅長的「合縱連橫」。這場壽宴藍綠齊聚，陳其邁、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等同桌寒暄，畫面和諧。顯然這並非單純為藍營站台，而是在提醒國民黨若只困在黨內結構，忽略跨陣營人際與地方脈絡，將很難重返執政核心。

這句話至少給國民黨帶來三個影響。一、地方戰將重要性被放大，未來選舉若仍「中央說了算」，恐怕難以服眾。二、黨主席權威需要靠實戰累積，而非職稱本身。其三，王金平式的「柔性政治」被端上檯面，提醒藍營選舉不是只靠口號與意識形態，還得靠人情、信任與長期經營。

因此，這場壽宴看似為過去五十年乾杯，實際上卻是替未來幾年點燈。王金平沒有大聲說教，只用一句「誰代表國民黨」，就讓整個黨內權力結構浮上檯面。或許這正是「政壇老先覺」的功力。話不說滿，卻句句留白，讓聽的人各自對號入座。