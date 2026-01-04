（高雄論壇）社會安全網淪為犯罪工具

高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠，曾獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」。諷刺的是，他竟涉嫌利用職務之便，濫用權限肉搜受監管的未成年弱勢少女，將她誘騙外出後性侵得逞，高雄地檢署依加重強制性交等罪將何男起訴，具體求刑十年六個月。

身為高雄苓雅分區心理衛生中心最高層級主管，負責推動自殺防治、家暴、兒虐及性侵害個案管理，擔任守護社會弱勢的最前線，何男竟知法犯法。誇張的是，他得知被告後，竟請在社會局家庭防治中心任職的妻子，洩漏案情及警方偵辦內容給他，經過社會局調查認定情節屬實，已依違反職務保密原則，對其妻記二大過並免職，他因一己私慾，讓無辜少女受害，自己和妻子都遭免職，付出慘痛代價。

檢方調查發現，去年六月三十日傍晚，何男將少女載往汽車旅館，不顧少女哭號反抗性侵得逞。犯案後毫無悔意，去年七月照常參加碩士論文口試，諷刺的是，其論文題目竟是「刑法中的保安處分」。

據了解，何男與妻子都是約聘僱人員，在公家機關上班，卻都沒有謹守分際，做出違法情事。尤其何男竟還可以到中正大學犯罪防治研究所進修，一般公務人員報考研究所都要事先報備核准，還有員額限制。他不但利用職務之便替自己「洗學歷」，還戕害未成年少女身心，嚴重影響少女日後兩性發展關係的認知。許多年前一位媒體人因失業到高市府某局處擔任約聘僱人員，他也到大學去念博士班，還利用職務之便替自己拉關係。新聞界都嘲諷真是好缺，該局處的公務人員則感嘆：有關係真好！

讓人質疑，市府花錢是請這些人來做事還是來念書？我們必須肯定多數公務機關的約聘僱人員都積極認真，但是少數人沒有法治觀念又濫權，汲汲營求自己的私利，市府則不該閉眼不管。此駭人聽聞的性侵醜聞爆發後，多數民眾拳頭都握緊了。衛生局與社會局努力補破網之際，卻未見市長陳其邁表達震怒？難怪民眾會質疑暖男市長不暖了，整個龜縮了！