（高雄論壇）神明聯誼會的共融啟示

佛館「神明聯誼會」匯聚佛道、民間信仰神祇，遠超宗教盛典表象。其核心的精神在以「恭敬與包容」搭建跨越藩籬的平台，實踐「宗教融和」、「國泰民安」理想。當各宮廟信眾齊聚，繞佛祈福，展現的不是競爭而是彼此尊重、互助共榮，並將這份對和諧的祈願與努力，昇華為跨越差異的共同價值追求。

然而，當今社會政治鬥爭熾烈，立場對立尖銳，言語與行動常充滿敵意，導致社會信任流失，人心浮動不安，「國泰民安」的狀態面臨挑戰。此種困局恰與神明聯誼會倡導的精神形成鮮明反差。政治場域中，「異」常被視為需克服或消滅的對立；但在聯誼會中，「異」卻是豐富光譜的元素，是彼此學習的契機。

面對這樣的困境，解決之道需從根本思維轉化開始。第一，當效法聯誼會「尊重差異」的智慧。政治目標或有不同，但對人民福祉、國家發展的關懷應是共同基礎。對話須取代攻訐，傾聽須先於批判，尋求雖有不同但仍可協作的「最大公約數」。

其次，當學習聯誼會「共創價值」的實踐。與其陷入零和鬥爭不如思考如何共同創造更高價值，例如，合作推動民生法案、完善社會安全網、應對外部挑戰。焦點從「權力分配」轉向「責任共擔」與「價值共創」。

最後，需體現「以民為本」的胸懷。神明聯誼會的本質是為眾生祈福。政治活動的終極目的，亦應回歸至保障民眾安居樂業、追求幸福的基本權利。政策辯論與政治行動都應以此為最終檢驗標準，而非派系或個人私利。

神明聯誼會的年復一年舉辦，如同暮鼓晨鐘，提醒「國泰民安」並非自然天成，而是需要以智慧、包容與不懈的努力去構築的願景。在紛擾的現世中這種精神恰如一帖清涼劑，指引超越對立，在差異中尋求和諧，在對話中凝聚共識，方能真正走向民心安定、國家昌泰的未來，這正是宗教活動賦予世俗社會最珍貴的啟示。