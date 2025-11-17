（高雄論壇）神龍大戰！

高雄今年最吸睛、最具戲劇張力的政治戲碼莫過於被外界稱作「神龍大戰」的初選對決。正國會推出林岱樺迎戰新潮流賴瑞隆，兩人背後分別站著林佳龍與賴清德，使這場充滿江湖味的選戰，宛如武俠世界裡兩大門派要在南方一決高下。

正國會是「龍」，向來講究穩健紮根，基層能量深厚；新潮流則是「神」，以靈活迅速、政策精準著稱。兩派多年雖有小競爭，但少有正面對撞，如今因為高雄市長初選而短兵相接，讓整個政壇瞬間熱度飆升。

選戰開局不久，雙方便互飆氣勢，一邊強調「地方深耕、民心在握」，另一邊則主打「穩定治理、中央連線」，像兩條盤踞雲端的龍影對撞，閃出陣陣火光。

林岱樺採取的是典型的「地面突擊流」，幾乎天天穿梭在市場、宮廟、社區，握手點頭如行雲流水，宛如暗藏內力的高手，動作親切卻充滿力道，營造出強勢的基層動員力。

賴瑞隆走「空戰御風流」。他開記者會、端願景，條理清楚，像練就深厚心法的內功高手，不必大動作，氣場便自動往外延伸。展現「治理型選手」，主打專業、市政、系統化。

進入選戰中期後，雙方更是招式互破。林岱樺強調自己長期在高雄扎根，走的是溫度與情感，訴求「最懂市民的需求」；賴瑞隆則主打能力與專業，希望以「城市升級」的高度凝聚認同。

兩大派系較量，一邊像降龍十八掌，重在力量與厚度；另一邊像六脈神劍，講究精準與效率。風格不同，但都打得精彩，讓旁觀者不時驚呼：「這根本比武俠劇還武俠！」如今局勢難分軒輊，兩派仍在雲端纏鬥，比追劇還刺激。

然而，高雄市民最在意的並不是這場神龍對決有多炫目，而是最終勝出的，能否真正在市政上展翅飛翔。畢竟，煙火再漂亮，也只能照亮一時；治理的能力才是能否讓高雄真正迎向繁盛未來的關鍵。