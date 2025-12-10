（高雄論壇）綠營初選茶壺風暴再起

隨著二○二六年高雄市長選舉戰局逼近，藍綠政黨提名人選備受關注，民進黨內部競爭激烈，近日民調高的現任立委賴瑞隆爆出子女霸凌同學風暴，兩度召開記者會淚崩道歉，仍止不住輿論怒火，讓他陷入風暴中，立委林岱樺身陷涉詐領助理費及政治獻金案遭檢方起訴，為這場民進黨內初選增添詭譎多變的選情，這場民進黨內競爭激烈的初選誰能出線？引起高雄市民好奇。

民進黨中常會決定高雄市長初選選務工作，在明年一月二十一日中執會公布初選民調結果。高雄市將辦理提名初選，來產生提名候選人，目前高雄市有立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆等兩男兩女爭霸，將進行四搶一的對決。

日前在一項民調中顯示，賴瑞隆暫時拔得頭籌，近日卻因兒子捲入校園霸凌事件，引發社會關注，儘管兩度出面召開記者會痛哭致歉，但事件延燒不止，引起正反兩面的聲浪。而林岱樺身陷涉詐領助理費及政治獻金案遭檢方起訴，又遭爆料與通法寺住持關係曖昧等風暴。此外，邱議瑩、賴瑞隆等人在美濃大峽谷事件，都受傷。

林岱樺在岡山造勢湧入三萬支持群眾，展現驚人基層實力；邱議瑩在鳳山的造勢，也創下五萬支持者力挺的實力，並獲前行政院長蘇貞昌的站台造勢等，都讓民進黨內這場初選打的很精彩，這場民進黨內競爭激烈的初選誰能出線？高雄市民好奇誰能勝出？