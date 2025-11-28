（高雄論壇）觀光升級 空纜助攻

高雄幅員遼闊集山、海、河、港於一身，觀光資源豐富，隨著近年大咖演唱會滿檔齊聚，帶動觀光能量爆發，不過，現行演唱會經濟大多僅局限市區夜市受惠，如何讓歌迷不僅來去匆匆追星而已，讓演唱會經濟效益外溢，帶動歌迷更多在地消費與重遊率，並吸引歌迷留宿進行在地深度旅遊，增強高雄觀光的鑑別度與吸引力，至關重要。

市議員李喬如日前在議會質詢為此促請市府重啟跨港纜車計劃，串聯各項觀光資源，讓「從高空看高雄」成為城市新亮點，吸引遊客，帶進觀光升級及交通分流雙重效益。

高雄「空中纜車」一九八五年起經歷任市長多次評估、規劃、設計，甚至還曾提出ＢＯＴ案，但迄今連負責推動單位也沒有；纜車計畫卡關三十年因素包括權責不清、缺乏跨局處整合平台及沒有完整財務規劃，致迄今仍在紙上談兵。

市長陳其邁答詢允諾，將責成相關局處進行可行性探詢與財務試算，技術層面亦將與港務公司協調纜車高度限制，再進一步提出整體規劃方案。

從空中纜車到愛情摩天輪，莫不留給市民浪漫憧憬，市府不妨借鏡越南打造世界級峴港巴拿山纜車觀光亮點經驗，結合各界想法，拿出魄力與決心落地推行，早日實現市民引頸期盼多年的美夢，期盼在「緊！緊！緊！」市長承諾推動下，這回空中纜車倡議不要再淪為「空中樓閣」。