（高雄論壇）買預售屋要給保障

近年來，高雄房市蓬勃發展，預售屋交易量不斷攀升，但伴隨而來的消費爭議也屢見不鮮，許多民眾本抱著期待入住新家的心情，卻可能面臨建商惡性倒閉、完工品質與樣品屋落差過大、建材遭偷換、施工延宕等問題，市府應扮演更積極的監督與保障角色，讓市民買得安全、住得安心。

有民代分析近期民眾買預售屋碰到的問題，提到許多人投入一生積蓄，卻在施工進度、交屋時間、品質瑕疵與售後服務中陷入困境，向建商反映時，常常得到敷衍與拖延，面對建商龐大的資源與專業團隊，總是弱勢的一方。

對多數首購族而言，預售屋動輒百萬至千萬的資產，是一生積蓄的結晶，一旦建商倒閉，追訴無門，往往面臨巨額損失，市府可從「建商體質審核」著手，建立更透明的建商信用評比制度，降低購屋族承擔的風險。

其次，許多建案在銷售時以樣品屋展示高規格建材，但實際交屋時卻品質下降，甚至有建材偷換的情況。市府應強化「建案販售資訊透明化」，同時也可推動「樣品屋揭示義務」，禁止展示非實際使用的高級建材欺騙消費者。

除此之外，市府可建立更完善的「預售屋交屋查驗制度」。目前多數民眾都是自行找第三方驗屋，品質不一，若市府能與公會、專業單位合作，便能提升整體建案的施工品質，避免民眾因資訊不足吃虧。

高雄正朝向宜居城市邁進，房屋品質是重要的一環，預售屋為許多人實現居住夢想的起點，市府必須以更積極的政策措施，協助民眾遠離購屋風險，打造真正安心的居住環境。