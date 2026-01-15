（高雄論壇）遊艇產業發展瓶頸待解

高雄市遊艇產業去年創造兩億多元觀光效益，但高雄市只有三處遊艇臨停點，全部只有九席臨停泊位，另外旗津、梓官蚵仔寮等景區都完全沒有遊艇臨停點，另外申請遊艇臨停流程繁雜，都嚴重影響遊艇產業發展，值得市府相關單位檢討改進。

高雄遊艇產業發展面臨基礎設施不足，如臨停泊位少、申請流程繁瑣、港內活動受限，加上外部市場壓力如國際關稅的挑戰，高雄有產業聚落優勢，但受限於港口規劃與管理規定，遊艇觀光與體驗發展受阻， 高雄遊艇產業發展不利因素如遊艇泊位與設施不足， 高雄港遊艇臨停泊位極少只有三共九席，熱門景區如旗津、蚵仔寮完全沒有設點，影響觀光便利性。

另外管理與申請困難，遊艇臨停申請流程繁瑣耗時，港務公司禁止遊艇在港內自由繞行，只能包船，限制了體驗式消費。

高雄市遊艇產業製造產值占全台八成以上，市府近年全力進行遊艇製造及碼頭建設，亞灣區第三船渠遊艇碼頭去年七月啟用，可容納三十艘四十二呎以下遊艇停泊。

高雄港遊艇臨停點提供總長度四十二呎以下遊艇申請臨停，停泊期七天以內，需在三到十五日前申請，每天收費四百元。

但申請遊艇臨停要提出請書、遊艇證書、身分證明，以郵寄、傳真、電子郵件等方式寄出，市府再寄發繳費通知，過程非常繁雜同時費時，完全不利遊艇產業發展，值得市府相關單位檢討改進。