（高雄論壇）道路坑洞檢測成效引質疑

高雄市常因道路坑洞造成事故或影響交通，市府在二○二二年起引進透地雷達，提前檢測修復，降低新鋪道路淘空出現天坑風險，但市府連續四年編列千萬元預算，去年只有檢測三十公里，修復二十八處，被民眾質疑成效不彰，市府相關單位應研議改善方案減少民怨。

根據統計，高雄市二○二三年至二○二五年共發生十五件因管線破漏造成道路塌陷案件，市府在二○二二年起引進透地雷達檢測，至今累計完成約二百八十二公里測線長度，提前發現二百八十三處孔洞，透地雷達孔洞尋獲率達百分之九十五點八，全數修復完畢。

市府水利局連續四年各編列一千萬元透地雷達檢測經費，實際執行經費從二○二二年二千一百多萬元，二○二三年一千一百多萬元，至去年減到只有八百多萬元。

但民眾批評，去年市府只檢測三十公里，修復二十八個孔洞，相較二○二二年檢測六十七公里，修復二百一十三個孔洞，效能大幅降低，尤其在颱風、地震發生過後，高雄市道路品質不佳，陸續出現許多坑洞，造成民眾行車不便。

市府應制定標準作業流程，主動巡查高風險道路，並建立已檢測路段平台，公開已檢測道路，每年上傳檢測頻率、覆蓋公里數、檢出率與處理效率等，預算編列也應更精準，市府相關單位應研議改善方案減少民怨。