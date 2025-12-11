（高雄論壇）道路頻挖擾民又浪費公帑

市府工務局每年編列十億元養護一萬八千多條道路，但一九九九市民專線去年有近萬件道路陳情案，多數反映道路被多次刨鋪影響用路品質。全市每年高達一萬一千八百多件道路挖掘案，去年只有查到八十三件違規，裁罰率只有百分之零點七，罰金只有二百五十多萬元，市府相關單位應集思廣益找出解決方案減少民怨。

高雄市去年巡查一萬一千八百多件道路挖掘案，只有查出八十三件違規，裁罰率低到噹有百分之零點七，裁罰金額只有二百五十多萬元，裁罰率過低，只會造成市府用公帑頻頻修復道路，民怨不斷產生。

楠梓區德民路多次列入高雄市十大易肇事路段，交通局、工務局今年分別向內政部提報改善計畫，在西向慢車道做分隔島削切和重鋪AC路面，但議員及民眾表示，同條路一年內刨鋪兩次，不但擾民更浪費公帑。

市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬為二十米，市長陳其邁十一月才宣布完工，但不到一個月台電又進行開挖，七百五十萬元刨鋪經費打水漂，台電是不知否為應付市長視察倉促施工，後續補施工才造成路面充滿補丁。

燕巢區民眾反映，中安路民長期遭重車輾壓損壞，市民等了十多年終於改善道路，去年九月工務局道工處花費三千二百多萬元刨鋪，九月三日才通車不到二十天，自來水公司進行開挖修水管，讓附近民眾罵翻。

道路重新鋪設完工，結果不同單位又再開挖造成民怨，市府相關單位應集思廣益找出解決方案減少民怨持續發生。