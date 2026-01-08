（高雄論壇）重複挖路擾民傷財

高雄市每年刨鋪改善道路，但全市每年道路挖掘案高達一萬一千八百多件，造成許多道路剛鋪設完成，又被管線單位再度開挖，市府去年只有發現八十三件違規，裁罰率低到只有百分之零點七，市府相關單位應加以改善，避免民怨不斷發生。

高雄市前年共巡查一萬一千八百多件道路挖掘案，但只有發現八十三件違規，裁罰率百分之零點七，裁罰金額二百五十多萬元，裁罰率過低，造成市府用公帑不斷修復道路。

市府工務局每年編列高達十億元養護一萬八千多條道路，但一九九九市民專線去年仍有近萬件人民道路陳情案，大部分都是反映反道路不斷被覆刨鋪影響用路品質。

許多道路剛由施工單位鋪設完成，接著被管線單位再度開挖，甚至同一條道路一年內由市府不同局處或其他單位重複施工，擾民傷財，全新路面造成出現成坑坑巴巴，嚴重影響民眾行車品質。

根據高雄市道路挖掘管理自治條例規定，管線單位在維護責任期限內，如果回填不實或修復不良導致路面高低不平、龜裂或凹陷，經查獲得開罰。

更有議員指出，左營全新緯六路刨鋪拓寬完成後，去年十一月二十八日台電開挖，通車不到一個月馬上開挖，刨鋪經費七百五十萬元全部打水漂，重複刨鋪不只擾民，更浪費公帑，市府相關單位應集思廣益，避免類似情形再發生，讓民怨不再出現。