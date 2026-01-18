（高雄論壇）長照爆貪污應嚴懲

台南市政府社會局陳姓約聘人員利用職務之便，勾結羅姓、黃姓醫材業者，涉詐領長照補助五千四百多萬元，這些原本要補助給身心失能與弱勢長輩的「救命錢」，卻被她「五鬼搬運」持續了近五年才被發現，引發輿論譁然。

據台南地檢署指出，陳女任職社會局長照管理中心，承辦輔具購置及居家無障礙改善業務，熟知衛福部照顧服務管理資訊平台與市府會計資訊管理系統之間未完整介接的漏洞，且缺乏勾稽比對機制，因此鑽漏洞詐財。陳嫌勾結羅姓、黃姓兩名醫療器材業者，大量偽造不實的申請單據與發票，虛報輔具購置與修繕補助。

這場「五鬼搬運」狂搬公庫高達五四○七萬元，從二○二○年至二○二五年持續了近五年才被發現，顯示內部控管嚴重失靈。且陳嫌貪心至極，自己獨吞了近五千萬元，行徑非常囂張，日前台南地檢署依《貪污治罪條例》將三人起訴。

據了解，陳嫌將這些黑心錢拿去購置豪宅、投資股票與購買保單。所幸檢方動作迅速，已查扣其名下現金、存款約三千萬元，以及價值千萬的房產與股票。這起重大弊案，是台南市衛生局於去年五月透過內部控制機制主動發現異常，隨即將陳嫌解聘並移送法辦。

市府強調對於貪瀆「零容忍」，除全力配合檢調偵辦外，也已委任律師對涉案人員提起民事求償，誓言追回每一分被貪汙的長照血汗錢。此事件顯示台南市府內部控管嚴重失靈，讓貪汙者有機可乘。對此救命錢都敢貪取，也盼法院能加重刑責、嚴懲貪污犯。

而其他縣市政府，也應徹查有否類似情形，不要讓不肖的公務人員再狂鑽漏洞，把公庫當成自家的提款機。