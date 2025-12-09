（高雄論壇）開闢蚵寮新聯外道

蚵子寮地區、跨越典寶溪的通安大橋，已處於完工通車階段，但是居民卻發現，通安大橋卻是「有橋無路」，暫無法發揮交通效益，形成空有新橋，卻無助地方疏解交通雍塞。

蚵子寮地區包括蚵子寮漁港在內，每逢假日就吸引大批觀光客至漁港朝聖，尤其是年節或是連續假日，漁港人潮更是眾多。隨著漁港帶來的大量觀光客，車流也隨之增加，不僅唯一聯外道路壅塞，連漁港週邊的停車位也是一位難求。

蚵子寮漁港近幾年的觀光能量大爆發，根據統計，每年就吸引超過五百萬人次的遊客朝聖，位居高雄前五大的觀光景點之內。一年超過五百萬人次的遊客量，帶來的車流量也相當可觀，主要聯外道路的通港路，假日車流擁擠，交通乘載量確實有待速開闢新聯外道來疏解。

通安大橋往北可銜接援港路，是蚵子寮漁港地區待開闢的新的一條聯外道路；此新聯外道，地方也期盼能盡速完成。通安大橋新建工程已處完工通車階段，但是新橋若不盡快打通至援港路銜接新台十七線，形同沒有交通效益，也會讓居民望橋興嘆。