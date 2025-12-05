（高雄論壇）食安檢驗出錯 重創公信力

高雄市衛生局「台灣鯛魚排」檢驗烏龍餘波盪漾，大傷全聯商譽及雲林口湖漁類生產合作社漁民生計，迄今已回收下架十二萬多包鯛魚片，損失逾一千兩百萬元；事件同時重創衛生局食安檢驗公信力，令「食在雄安心」金字招牌蒙塵，引起社會譁然。

水產品檢驗結果攸關廣大消費者食安，以及業者商譽和生計，衛生局檢驗程序竟如此輕率，出這麼大的包，令人咋舌。市長陳其邁為此出面道歉並將追究相關人員責任；局長黃志中也承諾將檢討現行檢驗流程亡羊補牢，並加強內部稽核機制加以改善；究責部分則將提升至副局長層級，全案並將按照國賠規定負起賠償責任。

檢方另前往衛生局檢驗室搜證釐清案情。衛生局十月間在傳統市場、賣場隨機抽驗四十項產品，其中一項在全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排」經檢驗檢出動物用藥「恩氟●（口奎）●（口林）羧酸」○．○二八ｐｐｍ，違反「不得檢出」檢驗標準，經全聯和養殖戶喊冤質疑，幾經轉折，案情大逆轉，竟是場烏龍。

誠如黃志中所言「機器本身沒有出問題，而是人為操作環節出現錯誤。」從去年四月市立民生醫院開錯刀事件到如今的檢驗烏龍，在在凸顯衛生局內部管控的「螺絲鬆了！」不僅影響醫安及食安，明年市長選舉將屆，也讓藍營再度「撿到槍」恐形成選戰破口，市府應加緊亡羊補牢刻不容緩。