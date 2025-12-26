（高雄論壇）高雄反恐維安全面升級

台北市攻擊事件，釀成四人死亡、十一人輕重傷慘劇，震驚社會，重演「鄭捷北捷殺人案」夢魘，凶嫌張文墜樓身亡留下全案諸多謎團，與無辜遇難者身後破碎的家庭，死者頭七昨天剛過，高雄連日來恐嚇炸機場等對大眾運輸系統不利言行層出不窮，犯嫌雖均被檢警火速逮捕羈押，但仍造成社會動盪，人心惶惶。

「星星之火可以燎原」為避免「群魔亂舞」的模仿效應助長此一歪風，高雄檢警隨即成立防範恐怖攻擊應變小組，針對轄內港口、機場、火車站及各捷運及輕軌站等重要交通樞紐，由市警局結合港警、航警、鐵警及捷運警察上緊發條加強大眾交通運輸設施維安，增加見警率安定民心。

廣告 廣告

面對即將登場的二○二六年高雄大型跨年活動人潮，更令警方維安「壓力山大」市警局長林炎田廿三日為此召集所屬各分局、交通大隊、刑大及保安大隊等單位，實施跨年警衛部署及兵棋演練，超前部署強化跨年維安作為。

警方還以十字形安全通道、防踩踏小組為基礎，搭配無人機巡查、高解析監視器及燈光、廣播等設備，全方位提升活動維安能量，力求維安滴水不漏。

然而，世風日下光靠警方維安畢竟只能治標，並非長久之計，如何加強全民防衛韌性及下一代的品德教育，減少社會暴戾之氣，增進社會和諧才是防範類似重大治安事件的治本之道。