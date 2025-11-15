（高雄論壇） 高雄郵輪版圖可望寫新頁

高雄近幾年致力推動郵輪市場，但若與基隆相比，成效相差甚遠，尤其斥資五十億元打造高雄港旅運中心，卻未看到明顯成果。不過，明年三月將迎來最大型國際郵輪「ＭＳＣ榮耀號」，或許有機會創造郵輪市場巔峰。

基隆作為台灣老牌的郵輪母港，航線多、班次密、旅客量穩定，已經累積出一套成熟的產業鏈，不論是旅行社操作、港邊交通、補給系統到旅客動線，都相當有經驗。

然而，高雄也努力好一陣子，但受限於航線布局、國際品牌關係還沒那麼深、南部旅客習慣尚未養成，表現自然較弱一些。

高雄的優勢其實不少，只是沒有被充分放大，如天氣穩定、雨季不像基隆頻繁，與輕軌無縫接軌、極具未來感的旅運中心，再加上鄰近景點的可玩性高，都能讓國際旅客在短時間內得到很好的城市印象。

高雄若想趁勢把郵輪市場做起來，還是得把旅客動線、港區服務、交通銜接等細節再拉滿，若「ＭＳＣ榮耀號」在高雄的首戰評價漂亮，就會成為品牌間口耳相傳的成功案例，未來也有機會吸引更多國際郵輪進駐當母港。

以數據來看，高雄與基隆的差距確實存在，近期高雄市議會開議，藍營民代也盯上郵輪議題，呼籲市府，不要砸大筆錢蓋旅運中心卻仍落後基隆港太多。

因此，高市府與郵輪有關的單位，務必要把握「ＭＳＣ榮耀號」到高雄的機會，把「起步慢」變成「後勢強」，讓高雄在郵輪版圖上寫下新紀錄。