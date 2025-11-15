（高雄論壇） 高雄郵輪版圖可望寫新頁
高雄近幾年致力推動郵輪市場，但若與基隆相比，成效相差甚遠，尤其斥資五十億元打造高雄港旅運中心，卻未看到明顯成果。不過，明年三月將迎來最大型國際郵輪「ＭＳＣ榮耀號」，或許有機會創造郵輪市場巔峰。
基隆作為台灣老牌的郵輪母港，航線多、班次密、旅客量穩定，已經累積出一套成熟的產業鏈，不論是旅行社操作、港邊交通、補給系統到旅客動線，都相當有經驗。
然而，高雄也努力好一陣子，但受限於航線布局、國際品牌關係還沒那麼深、南部旅客習慣尚未養成，表現自然較弱一些。
高雄的優勢其實不少，只是沒有被充分放大，如天氣穩定、雨季不像基隆頻繁，與輕軌無縫接軌、極具未來感的旅運中心，再加上鄰近景點的可玩性高，都能讓國際旅客在短時間內得到很好的城市印象。
高雄若想趁勢把郵輪市場做起來，還是得把旅客動線、港區服務、交通銜接等細節再拉滿，若「ＭＳＣ榮耀號」在高雄的首戰評價漂亮，就會成為品牌間口耳相傳的成功案例，未來也有機會吸引更多國際郵輪進駐當母港。
以數據來看，高雄與基隆的差距確實存在，近期高雄市議會開議，藍營民代也盯上郵輪議題，呼籲市府，不要砸大筆錢蓋旅運中心卻仍落後基隆港太多。
因此，高市府與郵輪有關的單位，務必要把握「ＭＳＣ榮耀號」到高雄的機會，把「起步慢」變成「後勢強」，讓高雄在郵輪版圖上寫下新紀錄。
其他人也在看
司馬庫斯獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選「臺灣觀光100亮點」
新竹縣尖石鄉司馬庫斯再度發光！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，一舉從全台191處競爭景點闖入全國前30大亮點外，更榮獲最高榮譽之一的「最佳國際推薦獎」，展現新竹縣的原鄉魅力受國際旅客青睞。至於峨眉鄉的峨眉湖也入選2026年到2027年「臺灣觀光100亮點」，是縣內旅遊熱搜新焦點。自由時報 ・ 1 天前
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」
獨家／義大利飲食「潛規則」 午後絕對不喝「卡布奇諾」EBC東森新聞 ・ 22 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
雪山坑步道完工啟用 自然生態親近山林路線
[NOWnews今日新聞]台中市和平區的「雪山坑步道環狀線」兼具自然美景與部落文化，近期正式完工，成為不少山友、家庭旅遊的新選擇。這條全長約2.4公里的步道歷經8個月施工，在今年10月底亮相，串起桃山...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 1 天前
台中踏青新景點 雪山坑環線步道啟用
台中市府近年逐步建置登山步道，「雪山坑步道」第一期工程去年底完工通行，攜手交通部觀光署投入3千多萬元串聯二期工程，形成2.4公里大環線步道，於今年2月開工，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工，目前開放通行，步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合泰雅文化與生態保育自由時報 ・ 11 小時前
新．飯．店－北海岸首間國際奢華酒店 新北北海溫泉洲際酒店開箱
全台最新國際品牌奢華酒店、位在新北市金山溫泉區的「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring）自即日起開始試營運。為全力搶攻秋冬旅遊泡湯度假商機，並自即日起至年底推出「際遇金山」開幕住房專案，預訂連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、IHG優悅會獎勵積分5,000點，以及單臥套房保證升級券等多重禮遇。專案入住日期自12月1日起至2026年3月31日，升等券則2026年全年適用。工商時報 ・ 16 小時前
普發1萬》台北萬豪一泊二食住房專案 超值34折、省近2萬元
全民普發現金一萬元近日陸續入帳，台北萬豪酒店看準這波商機，即日起至2026年3月31日推出「萬元奢享假期」一泊二食住房專案，把萬元變成超值旅遊體驗。專案原價29,623元，優惠價每房每晚9,999元，優惠下殺34折，現省近20,000元，消費者輕鬆開啟一泊二食奢華饗宴。中時新聞網 ・ 1 天前
觀光逆差擴大 平日補助、壽星加碼成救國旅新招
行政院11月6日剛通過「北回之巔旗艦計畫─微笑南灣in台灣計畫」，將在民國115年至118年投入100.14億元，預期增加10％的旅遊人次，創造觀光產值1226億元。交通部緊接著拋出平日旅遊補助，鼓勵民眾在周一至周四出門旅遊。陳世凱指出，國旅的問題是尖峰和離峰旅遊人數差很多，旅...CTWANT ・ 1 天前
花蓮人出國更方便 直飛仁川每週2航班
「仁川－花蓮」直航航線13日在花蓮航空站正式啟航，象徵花蓮在國際觀光版圖上邁出重要一步。這條航線不僅是韓國旅客進入台灣東部的全新大門，更是花蓮人首次能以最短時間直抵韓國的便捷選擇，讓「出國」變得像跨縣中廣新聞網 ・ 22 小時前
台南北門井仔腳鹽田、雲林金湖休閒農業區 獲觀光亮點大獎
雲嘉南濱海國家風景區管理處雙喜臨門！台南北門井仔腳瓦盤鹽田勇奪觀光署第2屆觀光亮點獎的「最佳國際推薦獎」、雲林金湖休閒農業區口湖遊客中心甘苦人魅力農店榮獲「最佳國旅創新獎」，對推動濱海觀光獲得肯定。有207年歷史的井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，延續傳統日曬鹽技法，鹽田上一座座白色的雪白小鹽堆自由時報 ・ 1 天前
宜蘭最美歐風民宿｜布魯克森林勇奪《食尚玩家》2025旅宿大賞雙項肯定
商傳媒｜記者馬兆麟／宜蘭報導宜蘭全新熱門網紅景點「布魯克森林/BrooKburg」民宿，在近 6,000 家旅宿報名、500 家入圍、並與多家五星級飯店同場競逐的激烈評選中，勇奪「十大最佳優質新旅宿」及「十大異國風情旅宿」。以宛如歐洲童話小鎮的氛圍與獨具美學的建築風格，成為今年宜蘭最受矚目的旅宿之一。並為回饋旅客支持，即日起至 2026 年 6 月 30 日前入住可享「旅宿大賞」專屬優惠。坐落於宜蘭員山、距離市區僅十分鐘車程的布魯克森林，是一座將歐式浪漫與山林靜謐完美融合的度假園區。園區佔地近兩千坪，依傍雪山餘脈的五十溪畔，四季景致變化多端，少了喧囂的觀光氣息，取而代之的是與山嵐、樹影與流水聲交織的迷人風情。建築靈感源自南德巴伐利亞風格，融合法、德、奧經典木桁式設計。白牆、尖塔與拱型廊道錯落有致，層次分明。無論是晨霧中映照的白牆木窗，或夜色下點亮的暖黃燈光，都營造出宛如置身歐洲鄉村的愜意氛圍，讓旅人不出國門，也能享受異國風情。客房設計延續歐風主題，房名皆取自歐洲最美小鎮，花園雙人房正對落雨松林及花園景觀，四季風景如畫；閣樓三人房以斜頂木樑設計搭配私人陽台，打造溫馨居家氛圍；山景四人房可商傳媒 ・ 1 天前
演唱會擬留票給國外客引議論 陳世凱：不影響售票
（中央社記者黃巧雯台北14日電）為招攬國外旅客來台，交通部長陳世凱提出明年與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社。有粉絲抱怨目前已經很難搶票，陳世凱今天說，尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。中央社 ・ 1 天前
竹縣觀光魅力 司馬庫斯、峨眉湖入選推薦亮點
（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）交通部觀光署第2屆「觀光亮點獎」，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落獲頒「最佳國際推薦獎」；竹縣峨眉湖也入選2026年至2027年「台灣觀光100亮點」，展現竹縣山湖觀光魅力。中央社 ・ 1 天前
觀光署推明年國旅補助方案 平日連住兩晚最高補2千元
為挽救國旅不留宿，觀光署提出2026年補助方案，鼓勵國人在平日出遊，連續住宿2晚，最高補助2000元；另外還有生日月抽住宿抵用券等優惠措施。觀光學者直言，國內旅宿平日缺口，原應靠國際客補足，但國際旅客今（2025）年回流狀況不理想，也是觀光署砸錢救業者的主要原因之一。公視新聞網 ・ 1 天前
觀光亮點獎 國際推薦司馬庫斯 峨眉湖正夯
「上帝的部落」司馬庫斯在交通部觀光署舉辦的第2屆觀光亮點獎中，從全台191處景點中脫穎而出，入選全國前30大亮點，更榮獲最高榮譽之一的最佳國際推薦獎。峨眉湖也成功入選2026年至2027年台灣觀光100亮點，成為旅遊熱搜新焦點。中時新聞網 ・ 16 小時前
探索桃山部落之美 和平雪山坑登山步道完工啟用
為推動和平地區觀光發展，台中市政府爭取交通部觀光署補助並自籌配合款，投入總經費3,490萬元辦理「和平區雪山坑步道環狀線建置工程」，歷經約8個月施工，今年10月底順利完工。步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合文化體驗與生態保育的登山健行新據點。觀旅局長陳美秀表示，「雪山坑登山步道」路線，是由桃山部落耆老親自帶領觀旅局及設計單位沿既有獵徑踏勘規劃而成，兼顧泰雅族傳統文化脈絡與生態保育設計。步道路線串聯著名電影《賽德克‧巴萊》取景地－山蘇森林、櫸木林及楠樹林等生態景點，並接續第一期步道及在地熱門打卡景點「巨人之手」，讓遊客能以環線方式深度探索桃山部落的自然與文化之美，期盼雪山坑登山步道完工啟用後，能吸引更多熱愛登山健行、生態觀察與文化體驗的遊客造訪，帶動桃山部落及周邊地區觀光產業發展，實現永續旅遊與原鄉文化傳承的雙重目標。觀旅局表示，這次工程以「尊重自然、融入文化」為核心理念，施工過程採最小環境擾動原則，主要使用原木材料與現地石塊鋪築砌石階梯，並於步道節點設置融合泰雅族圖騰、台灣黑熊及石虎意象的設施，展現地方文化與生態保育共融精神，讓遊客在登山健行過程中體台灣好新聞 ・ 1 天前
深化台日觀光！桃捷攜手京成電鐵 雙彩繪列車接軌國際
桃園捷運公司為深化台日觀光交流，持續國際軌道合作，攜手桃園市政府觀光旅遊局與日本京成電鐵株式會社，共同推出2款全新彩繪列車「桃園號」與「京成電鐵號」。不論是在台灣搭乘桃園機場捷運，或飛往日本東京體驗京成電鐵，旅客都能從搭車那一刻開始，享受台日風情交織的鐵道之旅。中時新聞網 ・ 1 天前
司馬庫斯榮獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選臺灣觀光百大亮點
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣「司馬庫斯」再創佳績！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，從互傳媒 ・ 23 小時前
雪霸國家公園雪見遊憩區無障礙步道 啟用
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處完成雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」，健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會，更是傳遞平等與友善理念的橋樑。雪管處表示：雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見地區中海拔闊葉林帶的森林景觀及進行森林療癒場域，適合一般遊客健行。為了推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約三百公尺。步道全程採用透水性鋪面，並加寬至一二0公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者 ...台灣新生報 ・ 4 小時前