（高雄論壇）黃埔客棧施工三年淪廢墟

高雄市鳳山區是全市客家人口數最多的行政區，但過去缺少客家據點及培養客家人才，高市府二○二三年規劃在黃埔新村設置客家文創中心黃埔客站，但工程施工至今三年多仍未完工，工程一再延檔，當地工地幾乎成為廢墟，市府相關單位應積極改善現況早日完工。

高雄市客家人口數以鳳山區高達七萬多人最多，市府客委會為提供鳳山客家鄉更多服務，二○二三年選定黃埔新村東五巷一百二十六號房舍，配合以住代護眷村改革計畫，設置占地兩百坪的鳳山區客家文創中心黃埔客站，未來將委由財團法人高雄市客家文化事務基金會進駐營運，引進客家美食、藝術音樂等產業，希望打造族群共融共享的都會客家服務據點。

黃埔新村客家文創中心打通三棟建物空間，保留日治建築和眷村特色，立意良好，但整修工程從二○二三年一月動工後，因為經費不足，工程一拖再拖，至今超過三年仍未完工，工程進度嚴重落後。

黃埔客站施工三年來，只完成三棟建築主體的防漏修繕工程，其他工程都呈現完全停擺，現場工地都成為廢墟，不但附近民眾看不下去，部分市議員也指責市府不負責。

本案市府相關單位應積極改善現況早日完工，避免民怨持續發生。