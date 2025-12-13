高雄警偷拍報案女「AI合成裸照」！她收傳票才知受害 三民一分局出手了

（記者洪承恩／綜合報導）高雄驚爆警紀醜聞，一名女性近日在網路發文透露，自己突然收到檢方寄來的「證人」傳票，深入了解後才發現，原來是兩年前到派出所報案時，遭一名員警偷拍，影像甚至還被對方拿去用AI合成裸露畫面，讓她又傻眼又憤怒。後續經過調查，受害者恐怕不只一人，目前該員警已被記大過調職，詳情待後續釐清。

警方調查發現，這起案件源於去年12月一名女子到三民一分局洽公時，察覺該名年輕警員行為怪異，手機角度對著她相當可疑，懷疑自己遭到偷拍。分局當下要求員警配合交出手機釐清，但對方一度拒絕，甚至疑似企圖刪除內容，警方隨即報請檢察官指揮，強制查扣手機並還原相簿。

示意圖／女子到警局報案，沒想到竟遭員警偷拍、用AI換臉裸照。（擷取自免費圖庫Pixabay）

檢警進一步檢視後赫然發現，該名警員不只偷拍，還將多名女性的影像利用 AI 技術合成裸露、清涼畫面，其中包含兩年前曾報案的 B 女，因此檢方通知她以證人身分協助調查涉嫌違反個資相關法規。另有消息指出，目前確認的受害人數至少有多名，部分被害者也考慮串聯提告並求償。

事件曝光後，多名疑似受害者也在網路留言表示，自己是在派出所內不同場景遭偷拍，甚至有人在應訊時才發現彼此是同案被害人，並表態願意共同委任律師提起訴訟。相關貼文引發網友震驚，直呼「真的太扯」，也感嘆壞人不分職業。

對此，三民一分局回應，該案是在調查民眾陳情時主動發現員警疑似不當蒐集民眾個資，已立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並對涉案員警記一大過、調離現職，同時追究相關人員督導不周責任。警方強調，對於員警違法違紀行為，將秉持警紀警辦、不護短、不寬貸原則，依法究責。

