高雄警喬裝蒐證！上陣之前秒「退駕」越籍妹問號「為什麼硬了不給用」？

高雄三民一分局2名員警2024年間取締一間半套店，前後假扮嫖客上門消費，在取證完畢後準備離去，沒想到其中一員不想性服務，卻被女服務生「抓鳥」，緊接著訕笑員警「為什麼硬了你就不給我用？」員警見狀趕緊付錢離去，半小時後大批人馬進門查緝，當場將武姓女負責人逮捕，案經法院審理後依妨害風化罪判處3個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，三民一分局林姓、洪姓員警2024年4月25日晚上8點多接獲線報，指出轄區內暗藏春色，於是2人假扮嫖客前往護膚店蒐證，2人進店後分別由伍姓、黎姓越南籍女子帶進包廂內洗澡，緊接著就開始按摩背部、腰部，接下來˙就「翻身」準備開始性服務。

由於當下已經蒐證完畢，其中一名員警表示自己有女朋友不想性服務，另一人則被「抓鳥」，表示「軟掉了」，但黎女不放棄，仍表示「第一次看到這麼奇怪的人」、「你手放開，我用一用出來」，員警趕緊付錢走人，半小時後帶隊上門查緝，其中負責人伍姓女子訊後依妨害風化罪嫌送辦。

案經高雄地院審理後，武女供稱沒有提供半套服務，都是小姐的個人行為，但法官不採信，仍依圖利容留猥褻罪判處３個月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

