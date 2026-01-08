高雄警官遭檢舉「面帶酒容」返隊 拒酒測慘吃行政處分

[FTNN新聞網]

記者周雅琦／綜合報導

媒體爆料，高雄市警局少年警察隊一名洪姓警官，昨（7）日上午出席同仁親屬告別式公祭後返回辦公室，因被同事察覺臉色潮紅、疑似帶有酒容，隨即檢舉。督察室人員到場欲進行酒測時，洪姓警官以「已請假」為由拒絕配合，對此，高市警局已介入調查，後續不排除依警紀規定進行行政處分。

據《知新聞》報導，洪姓警官前一晚曾與義刑人員聚餐，隔日早上與同事共乘車輛前往告別式，公祭結束後，再由同事載返少年隊駐地，但洪姓警官進入辦公室時，因臉部明顯泛紅，與同仁擦身而過時引起注意，隨即有人向市警局督察室反映。

督察室接獲通報後，立即派員前往，並表明要對洪姓警官實施酒測。不過洪姓警官當場拒絕配合，表示自己事前已請假，並非在執勤狀態。

對此，少年隊長陳仁正說明，洪姓警官前一晚聚餐後身體不適，且隔日須參加公祭，已事先口頭請假並獲准，全程均由同仁接送，未自行駕車或騎車。公祭結束後原應返家休息，但洪姓警官因責任感重返辦公室處理公務，未料引發誤會。市警局則表示，洪姓警官遭檢舉疑似酒後進入辦公室，且拒絕酒測，已涉及警紀疑慮，將依相關規定進行行政處分，後續將檢討相關管理與紀律問題。

