高雄警官「面帶酒容」上班！拒酒測引爆內部反彈 警局加重懲處

高雄市警局少年警察隊一名洪姓警官，近日因疑似「面帶酒容」上班遭同仁檢舉。督察人員到場查處時，洪員以「已請假」為由拒絕配合酒測。事後市警局以涉及警紀疑慮，將依規定進行行政處分。不過，有知情人士向媒體爆料，洪員以口頭方式請假，與隊內規定不符，加上其身為督察業務承辦人，未能以身作則，才會引發檢舉聲浪。

高雄市警局少年警察隊一名洪姓警官，近日因疑似「面帶酒容」上班遭同仁檢舉。（圖/翻攝自Google map）

事件發生於1月7日，洪姓警官當日上午與同仁共乘前往參加同仁親屬告別式公祭，返隊後被多名同事發現臉頰潮紅、疑有飲酒，隨即向督察室通報。督察人員趕抵後欲實施酒測，洪員以「已請假、未執勤」為由拒絕配合。

對此，少年隊長陳仁正表示，洪姓警官前一晚與義刑協勤人員聚餐後身體不適，隔日因需參加公祭，已於上午口頭請假獲准，全程由同仁接送，未自行駕車或騎車；原規畫公祭後返家休息，因臨時返隊查看公文，才引發誤會。市警局則表示，洪姓警官遭檢舉疑似酒後進入辦公室，且拒絕酒測，已涉及警紀疑慮，將依相關規定進行行政處分。

據《ETtoday新聞雲》引述知情人士指出，隊內早已明確規定，要求請假須完成正式程序，不得口頭報備，且每日固定進行酒容檢查」與酒測。而洪員身為少年隊負責警員風紀的督察業務承辦人，卻帶頭違反紀律，才引爆同仁不滿，導致有至少4則以上、且不同來源的的檢舉電話打進督察室。

高雄市警察局督察室調查後認定，洪姓警官在疑似帶有酒容的情況下進入辦公室，且於督察查處時拒絕酒測，已違反「勤前有酒容酒味」規定，決議將原處分加重，記一支小過，以正警紀。

