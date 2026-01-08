高雄警官「面帶酒容」辦公拒酒測 涉勤前飲酒遭懲處

高雄市少年警察隊2線3星因「面帶酒容」辦公拒酒測，涉勤前飲酒遭督察室懲處(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市少年警察隊行政組洪姓組長，昨(7)日因「面帶酒容」檢舉勤前飲酒，督察室派員要求對他酒測，但洪認為自己已口頭向隊長請假而拒絕酒測，但因請假未完成，仍被依違反規定涉勤前飲酒，將懲處1小過或2次申誡。

少年警察隊長陳仁正表示，洪姓組長前一天晚間與人餐敘吃薑母鴨、飲酒，隔日一早因有同事長輩公祭，因此搭乘同事的車前往拈香後，也一同返回隊上，由於酒意未退已口頭向他請假獲准，但因責任心重，所以仍在辦公室內消化公文，但因「面帶酒容」遭舉報勤前飲酒。

督察室獲報後前往少年隊欲對洪姓組長進行酒測，洪稱有已向隊長請假，但根據查勤系統未完成請假，因此仍依勤前飲酒規定要求酒測，不過洪拒測，將依員警飲用酒類禁止服勤規定懲處1小過或2次申誡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

