高雄警局長林炎田下週接北市警局長 蔣萬安強調：治安不會有空窗期

台北市警察局長李西河15號退休，內政部長劉世芳親自致電台北市長蔣萬安，告知新任局長會由高雄市警察局長林炎田接任。只是新任局長下週才到任，擔心治安管理出現「空窗期」，蔣萬安強調治安沒有空窗期，但藍營議員仍批評中央沒有提前規劃、反應慢半拍。

藍批局長人選慢半拍 綠議員：沒局長就基層不辦案？

近期高階警政人事調動，台北市警察局長李西河15號退休，但中央卻遲遲不拍板新人選，讓首都的警察局長一職出現空窗期。藍營議員批評內政部跟警政署沒盡早規劃，出重大事件誰要負責？但遭民進黨議員回嗆，「難道沒有局長，所有員警都通通能放假休息了嗎？」要在野黨別杞人憂天。

新任警察局長下週到任 空窗期由副局長代理

終於到了15號晚上，內政部長劉世芳親自致電台北市長蔣萬安，告知將會由高雄市警察局長林炎田接任，至於這一段沒有警察局長的時間，所有業務都將會由副局長代理。蔣萬安針對治安態度明確，強調會要求警察局同仁堅守崗位，一定努力推動各項的警政業務，還有守住治安，絕對不會發生空窗情形。

新任局長林炎田曾擔任萬華分局分局長、刑事局副局長、高雄市警察局長等等職務，不論是行政或是刑事經驗都相當豐富。新官上任能否無縫接軌，穩定首都治安，接下來得用實際成績回應外界期待。

