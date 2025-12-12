高雄警巡佐查案途中出車禍 撞上違停小貨車送醫不治

南部中心／綜合報導

高雄一名54歲的張姓巡佐，12日下午1點多，外出執行公務，要調閱詐騙集團車手路線的監視器時，不慎追撞違停在路邊的小貨車，人被救出時，機車還卡在車底下，緊急送醫搶救，不幸的是，因撞擊力道過大，張姓巡佐仍宣告不治。晚間家屬趕到醫院，難掩哀傷情緒。

救護車獲報，趕抵現場將人送醫搶救，但張姓巡佐最後仍因傷重不治。（圖／翻攝畫面）路口轉綠燈，所有車輛起步，這時一輛機車往前方騎去，卻直接撞上停在路邊的違停小貨車，機車被壓在小貨車下，狀況悽慘，撞擊的巨大聲響，也嚇壞附近民眾。目擊民眾表示，聽到碰，再來就看到他躺在那邊了，他騎車撞到的，那時候撞到後，人就沒動了。

張姓巡佐的家人接到死訊趕到醫院，難掩哀傷情緒。（圖／民視新聞）救護車獲報，趕抵現場將人送醫搶救，驚悚車禍就發生在高雄三民區，建國三路、市中一路口，機車騎士是54歲的張姓巡佐，當時他外出值勤，要調閱詐騙集團車手逃逸路線的監視器，卻不慎撞上正在卸貨的小貨車。據了解，張姓巡佐，是上午10點上班，下午1點多出勤，而且前一天也有休息11小時，不排除是騎車途中身體不適，也可能是太陽西曬，視線不佳釀禍。目擊民眾表示，剛開始是以為貨車倒退，然後撞到摩托車，結果後來下一秒才發現不對，是摩托車整個撞上去，騎士就掛在自己的摩托車上面，然後往後仰，應該是嘴巴有流血。

高雄市警察局長林炎田以及新興分局長陳柏彰第一時間趕到醫院了解狀況，不幸的是，因為撞擊力道過大，張姓巡佐在急救後，仍宣告不治。帶頭踢破大門，今年7月偵辦妨害風化案件，大聲喝斥嫌犯不要動，從警35年的張姓巡佐，幾乎年年考績都是甲等，卻在執行公務時殉職，家屬接到死訊趕到醫院，難掩哀傷情緒，高雄市警局表示，會全力協助家屬完成治喪工作，至於違停卸貨的34歲柳姓貨車駕駛，也被依過失致死現行犯移送偵辦。

