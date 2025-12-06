高雄警攜手台虹基金會守護兒少 打造一日小小警察體驗營
【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市政府警察局前鎮分局及少年警察隊於（6）日與高雄市台虹教育基金會共同舉辦「小小警察就是我」體驗活動，邀請多名學童走入警察日常。透過一系列有趣、生動的情境課程，讓孩子在遊戲中學習反毒、防詐、交通安全等重要觀念，深受家長與學童熱烈好評。
本次活動緣起台虹科技公司及台虹教育基金會慷慨捐贈預防犯罪宣導教具，協助警局推動青少年法治及安全教育，活動一開始由前鎮分局洪榮敏分局長代表致贈感謝狀，感謝台虹科技公司及台虹教育基金會以實際行動展現企業關懷社會的公益精神，善行足堪典範。
在基金會支持下，活動內容豐富多元，讓孩子一次體驗警察工作的專業與辛勞，包括採指紋、新興毒品辨識、交通安全學堂、霹靂特警裝備展示等關卡。現場更安排迷你警用機車、小小警車駕駛體驗，學童興奮大喊「我長大也要當警察！」，家長們也紛紛拿起手機捕捉孩子最亮眼的英姿。
最受孩子們喜愛的「水彈槍射擊體驗」則在警方完整安全管控下進行，警方示範瞄準與射擊技巧，讓孩子在專注與遊戲中培養紀律與安全觀念。家長表示，活動中將品德及法紀教育巧妙融入遊戲，不僅拉近孩子與警察的距離，也讓反毒、防詐、交通安全等重要知識自然在孩子心中萌芽。
活動尾聲更加碼安排歡樂抽獎，在孩子們緊張又期待的心情中，為整場活動劃下溫馨的句點。少年警察隊陳仁正隊長表示，藉由寓教於樂的方式，能讓孩子更自然吸收反毒、反詐騙及交通安全觀念，也希望透過此類體驗活動，培養學童成為保護自身與家人安全的小小守護者，也增進親子與家庭關係。
前鎮分局洪榮敏分局長則進一步強調，未來將持續結合民間力量，辦理更多互動性與教育性兼具的宣導活動，讓孩子在體驗中認識警察、理解法律、建立自我防護能力，共同打造更加安全、友善的成長環境。（圖：記者宋祥霖翻攝）
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 284
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 640
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 9
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 3
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點
創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘
有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，但到底能不能過關，各界有不同看法。一名網友就直言，「週休三日不可能過關的」，因為當年調整到週休二日，就花了數年時間，且當時還曾取消勞工7天假，擔心若真的實行週休三日，可能要犧牲更多，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
19歲男涉詐失聯遭中國遣返 「鹹粥嬤」終盼回愛孫？｜#鏡新聞
彰化伸港鄉一名73歲阿嬤，靠著賣鹹粥把唯一的孫子拉拔長大，但孫子前年三月出門後就下落不明，後來被證實他在中國從事跨境詐騙被逮，前天(3日)共有10名嫌犯透過小三通遣返金門，據傳阿嬤的孫子，黃姓男子也在名單內，但目前沒有獲得彰化檢方證實。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中市立老人復健醫院開幕 石崇良盧秀燕共同啟動
（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院今天開幕，衛生福利部長石崇良、台中市長盧秀燕一起啟動開幕儀式，兩人都說，將造福台中市民及周邊民眾的就醫。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道 駕駛命危送醫
新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 19
執行蕭美琴交管勤務！ 警遭民眾車撞搶救中
副總統蕭美琴今(5日)到宜蘭視察，一名24歲的林姓員警執行交管職務時，卻遭一輛廂型車撞擊，臟器外露重傷在醫院搶救中，這名員警父親心痛不解，孩子明明休假為何要去控燈，對此總統府發聲明，蕭副總統已經行政院政委陳金德及立委陳俊宇前往關心。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美浣熊闖商店偷喝威士忌 醉倒洗手間地板「肇事」影像全都錄
美國維吉尼亞州一間酒類專賣店，感恩節假期期間遭一隻浣熊闖入，直搗放著威士忌的底層貨架。品味了瓊漿玉液的牠，被監視器捕捉到在店內東倒西歪地走來走去，甚至試圖踩著箱子往陳列櫃上爬。不速之客最後昏倒在店內的洗手間裡，整隻趴在馬桶旁邊；其他照片也顯示，店內的走道到處是碎裂的玻璃瓶，天花板也被破壞。傻眼的員工發現後，通知當地動物管制中心。浣熊被送往收容中心「醒酒」，休息幾小時恢復清醒後，確認沒有其他傷勢，雖然可能還帶點宿醉，但已平安回到大自然。Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話