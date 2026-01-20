高雄警政主管交接完成 陳其邁期勉全年無休守護治安

高雄市政府警察局20日舉行「卸、新任局長、分局長及大隊長聯合交接典禮」，由市長親自主持，內政部警政署副署長李文章擔任局長交接監交人，完成卸任局長林炎田與新任局長趙瑞華的交接；隨後並辦理苓雅、鳳山、岡山、旗山、仁武、鼓山、鹽埕、左營、林園、小港、六龜、湖內、前鎮分局及交通警察大隊等14個機關首長交接，由趙瑞華擔任監交人，象徵高雄警政團隊新階段正式啟動。

↑圖說：陳其邁期勉新任分局長及大隊長在工作崗位上仍持續發揮專業，打擊不法，守護治安和交通。（圖片來源：高雄市警察局提供）

市警局指出，此次人事調整係內政部基於整體治安推動需求，依品德操守、專業能力、工作績效及歷練完整性等原則進行警監職務調整。原局長林炎田調任臺北市政府警察局局長，由航空警察局局長趙瑞華接任高雄市警局局長，並同步完成多位副局長、督察長及分局長、大隊長的調任與升遷，期能發揮警政組織最大效能，持續穩定治安。

↑圖說：新任警察局長趙瑞華宣誓就任。（圖片來源：高雄市警察局提供）

市長致詞時肯定林炎田局長任內全力配合市府重點政策，面對高雄幅員廣大、人口近270萬的治安挑戰，始終兢兢業業、全力以赴。他指出，高雄在暴力犯罪、槍擊案件及幫派查緝等面向均繳出亮眼成績，暴力犯罪案件數為六都最低，槍擊案件大幅下降，幫派查緝更連續4年獲全國特優；在交通事故防制方面，高雄亦是六都中唯一A1死亡事故數連續5年下降的城市，展現警政團隊長期深耕的成果。

新任局長趙瑞華警政資歷完整，曾歷任多個分局長及中央、地方重要警政職務，對高雄治安環境相當熟稔。市長表示，相信趙瑞華一上任即可迅速銜接、立即上工，延續既有基礎持續拚治安，也期勉新任分局長與大隊長在各自崗位上發揮專業，強化打擊犯罪與交通安全維護。

↑圖說：卸新任局長印信交接。（圖片來源：高雄市警察局提供）

適逢春節年假將至，市長特別提醒，守護治安沒有假期，要求市警局全面強化春節勤務重點，包括大型活動與節慶期間的交通疏導、人潮聚集場所的治安維護，以及防搶、防詐等工作，杜絕不法行為，讓市民安心返鄉、平安過年。最後，市長也感謝立委、警政署、議會、檢調單位，以及義警、義交與志工長期支持警政工作，攜手打造更安全、順暢的高雄。

