高雄警政主管交接 趙瑞華接棒警局長 陳其邁：守護市民沒有假期

高市警察局舉行新卸任局長交接典禮由市長陳其邁（右2）擔任主持人、警政署副署長李文章（左2）擔任監交人、新局長趙瑞華（右1）接下印信。（朱窈慧攝）



高雄市政府警察局今天（20日）進行「卸、新任局長、分局長、大隊長聯合交接典禮」，由市長陳其邁擔任主持人、內政部警政署副署長李文章擔任監交人，本次交接典禮由新任局長趙瑞華上任，並同步調整13位分局長及1位大隊長。

陳其邁感謝同仁為城市治安的盡心盡力，期勉大家在新任的工作崗位上持續發揮專業，打擊不法，守護交通跟治安，並感謝所有治安夥伴、義警、義交、志工對於警察同仁的支持，持續精進治安，共同打造安居樂業環境。他指出，高雄暴力犯罪件數，去（2025）年31件，為六都最低；槍擊案件數2025年3件，和2020年相比，減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派組合部分，高雄也是連續4年榮獲全國「特優」；與民眾日常生活息息相關的交通事故防制上，高雄更是六都中唯一A1數量連5年下降的城市，2025年較2020年降幅高達27%。

廣告 廣告





陳其邁向局長林炎田三年多來不分晝夜、守護高雄治安表達感謝，晚上的重大刑案都親自參與辦案，肯定他戮力付出，為高雄治安交出一張漂亮的成績單。他接續勉勵接任的趙瑞華責任重大，談到不僅市長不睡覺、治安不打烊，也期許趙瑞華能與警局，包括地院、高檢署、地檢署、調查局等治安工作的夥伴，在基礎上跨越障礙，全力以赴打擊犯罪。





隨著春節年假接近，陳其邁也提醒，守護治安、打擊犯罪沒有假期，責請警察局因應春節強化勤務重點，包含節慶和活動的交通疏導，人潮聚集場所的治安維護，還有強化防搶、防詐工作，杜絕犯罪跟不法，讓市民朋友安心過好年。





警察局表示，內政部基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，本次調整各警察機關警監職務，交接典禮首先進行卸新任局長交接，接著進行苓雅、鳳山、岡山、旗山、仁武、鼓山、鹽埕、左營、林園、小港、六龜、湖內、前鎮分局及交通警察大隊等14個機關首長交接。





趙瑞華歷任多個分局長及警政署、航空警察局等重要職務，對高雄治安環境相當熟稔。陳其邁也期勉新任分局長及大隊長，在各自崗位上發揮專業，結合科技執法與基層警力，提升勤務效能，回應市民對安全城市的期待。

（熱門點閱：【獨家】賴清德發「便牋」給韓國瑜 拒絕出席彈劾審查會）