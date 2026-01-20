高雄警政人事大異動 趙瑞華正式接掌市警局

高雄市警察局今（20）日舉行卸、新任局長、分局長及大隊長聯合交接典禮，典禮由市長陳其邁親自主持，典禮場面莊嚴隆重。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局今（20）日舉行卸、新任局長、分局長及大隊長聯合交接典禮，由市長陳其邁親自主持，內政部警政署副署長李文章擔任新、卸任警察局長監交人，典禮儀式莊嚴隆重。

市長陳其邁致詞時肯定林炎田局長任內對市府各項重點治安政策的推動與落實，並指出，高雄市人口約270萬、幅員廣大，治安挑戰繁重，但在警政團隊努力下，成果顯著。以數據為例，114年高雄市暴力犯罪案件31件，為六都最低；槍擊案件114年僅3件，較109年大幅減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派方面，已連續4年榮獲全國「特優」；交通事故防制表現亦亮眼，高雄更是六都中唯一A1事故件數連續5年下降的城市，114年較109年降幅達27%。

廣告 廣告

高雄市警察局表示，此次人事異動係內政部基於當前治安工作需求，依品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能及內外勤歷練等原則，進行警監職務調整。其中，林炎田調任臺北市政府警察局局長，原航空警察局局長趙瑞華接任高雄市警察局局長；另有多名副局長、督察長及分局長同步調整，藉由適才適所，提升整體警政效能。

高雄市警察局新任局長趙瑞華於交接典禮中宣讀誓詞正式就任，將全力守護高雄市治安與交通安全。(記者張翔翻攝)

新任局長趙瑞華為中央警察大學消防學系50期、中央警察大學水上警察學系30期碩士，歷任多個分局長、高雄港務警察總隊總隊長、內政部警政署行政組組長、臺東縣警察局局長、警察局督察長、副局長及航空警察局局長等職務，對高雄市治安狀況相當熟稔。市長期許趙瑞華上任後即刻投入警政工作，持續強化治安維護與交通安全，並勉勵新任分局長與大隊長在各自崗位上發揮專業，全力打擊不法。

因應即將到來的春節連續假期，陳其邁也指示市警局加強春節期間勤務部署，重點包含大型活動與返鄉車潮的交通疏導、人潮聚集場所的治安維護，以及防搶、防詐等工作，務求讓市民安心過好年。