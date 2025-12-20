高雄警方已訪查張文兄長 陳其邁曝：他說5年沒聯絡

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北捷運隨機攻擊案嫌犯張文的哥哥傳出人在高雄，市長陳其邁今證實，嫌犯的哥哥確實在高雄工作，警方昨第一時間已查訪，張男哥哥透露已5年沒跟弟弟聯絡。

陳其邁今一早專程視察高雄車站治安維護狀況，鑑於後續多個大型活動陸續登場，大眾運輸將湧入大批人潮，他要求警察局跟相關主辦單位，都必須事前進行相關安全演練，務必確保參加活動市民的安全。

針對北捷攻擊案嫌犯張文的哥哥傳出人在高雄，陳其邁證實張男哥哥確實在高雄工作，並提及昨天已經完成查訪，但據張文的兄長表示，大概跟嫌犯已有5年沒有聯絡，也不清楚張文現在居住的地方、跟他的一些活動狀況，相關資料都已經彙整給台北市警察局跟警政署。

