高雄警方破獲「喵喵」製毒工廠3人遭逮！毒品市值破億元

高雄警方破獲一間隱藏山區的製毒工廠。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市仁武分局今日宣布偵破一家製毒工廠，位於大樹山坡區廢棄工寮內，警方趁犯嫌製毒中場休息時，一舉衝入，逮獲辛姓主嫌及李姓、顏姓2共犯，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤，市值逾億元。

仁武警分局指出，販毒集團選擇高雄市大樹區山坡一處人煙罕至的廢棄工寮，警方日前接獲情資後，立即與刑事警察大隊、湖內分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。經蒐證並待時機成熟，13日下午1時展開收網行動。

員警機車「先鋒部隊」抵達製毒工廠時，正在休息的3名嫌犯驚訝不已，不過工寮後方為死路，對外聯通道路僅有一條小徑，因此嫌犯也無處可逃，當場被壓制在地就逮，主嫌為40歲辛姓男子，還有27歲李姓男子以及27歲顏姓男子共犯。

警方清查現場查扣俗稱「喵喵」3級毒品的卡西酮，查扣成品47公斤、半成品300公斤，警方指出，一般毒咖啡包約有0.2公克的卡西酮成分，預估現場查扣毒品可製造出約40萬包毒咖啡包，市值逾億元。3名犯嫌經警方詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

