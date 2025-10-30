高雄警海上攔截坦籍貨輪 船上載逾百噸冷凍肉

打開貨櫃裡頭的雞肉，都像這樣一袋一袋沒有密封，還有豬肉、牛肉等大量冷凍肉品，也被藏在這艘貨輪，準備走私進台灣。

警政署保安警察第三總隊接獲線報有違禁品企圖從海上闖關，24日發現這艘坦尚尼亞籍貨輪出現在高雄港西南方海域，登檢發現冷凍肉品高達133公噸，還有上百萬包私菸。

保三總隊刑大大隊長張伊君指出，「經登檢後發現，該艘貨輪上有大量的肉品以及香菸等，於是將該船以及人員帶回調查。」

藏在5個貨櫃裡頭的肉品，有些已經發臭，船上一名台籍王姓男子、印尼籍船長、船員等7人通通帶回偵訊，由於正值非洲豬瘟疫情之際，船舶停靠後將菸品查扣，肉品則留置船艙，隨船遣返離境。

廣告 廣告

保三總隊刑大大隊長張伊君表示，「財政、關務、海關以及防檢等，各相關單位進行查處，經調查後將香菸查扣，而該船餘人員，則於海巡署戒護之下離境。」

為了防疫，防檢署高雄分署也同步在岸上、船上徹底清消。根據了解，貨輪是從馬來西亞方向開往高雄港，不排除想以過境名義闖關，由於包括王姓男子在內的船上人員，全都無法清楚交代肉品來源，檢方訊後讓王姓男子以5萬元交保，外籍船員則無保飭回跟著輪船離境，全案依菸酒管理法及動物傳染病防制條例偵辦，警方也將深入追查肉品來源。

更多公視新聞網報導

今日離境最後期限 中配亞亞赴內政部陳情

金門料羅海域現30多艘中籍船 多艘未經我方允許停泊避颱

7旬翁與友攜土製獵槍雙溪打獵 遭槍擊頭部身亡

