高雄警直搗偏僻工寮毒窟 3嫌2天製出上億元「喵喵」

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局今(14)日宣布偵破製毒工廠案，3名嫌犯承租大樹區偏僻工寮，製造俗稱「喵喵」(卡西酮)毒品，現場起出市價上億元成品及半成品。警方指出，嫌犯在偏僻山區製毒，以為神不知、鬼不覺，員警機車「先鋒部隊」抵達時，3嫌驚訝不已。

仁武分局日前接獲情資，指稱在高雄市大樹區某工寮內疑有製毒工廠，立即與刑事警察大隊、湖內分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官梁詠鈞指揮偵辦。經蒐證並待時機成熟，13日下午1時展開收網行動，一舉搗破毒窟。

員警當場查獲40歲辛男、27歲李男及27歲顏男等3名犯嫌涉案，現場查扣製毒工具一批及喵喵成品逾47公斤、半成品300公斤，市值估計逾億元。

據了解，嫌犯承租偏僻山區工寮製毒，山區道路如羊腸小徑，工寮後方為死路，警方先騎機車前往現場，正在休息的3嫌看到員警突然現身，大吃一驚。

警方指出，該製毒集團進入工寮才2天，即製造出大量的「喵喵」毒品，估計可供40萬人次吸食，所幸在出貨前將其破獲，免讓更多人遭受毒害。3名犯嫌經警方詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

