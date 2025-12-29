高雄警破獲夫妻檔操盤洗錢四年金流逾220億逮7嫌送辦

警方查扣洗錢集團多款名牌包、名錶、汽車等疑似洗錢不法獲利。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局刑事大隊科偵隊日前接獲情資，發現蔡姓主嫌與其配偶唐姓犯嫌，涉嫌共同經營賭博洗錢機房，長期招募青年從事非法洗錢、地下匯兌等不法行為，警方結合多個單位共同組成專案小組，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

警方調查發現，該賭博洗錢機房集團為規避查緝，不僅刻意分散據點，更安排成員出境進行跨國運作，企圖降低警方一舉破獲風險，專案小組經長時間蒐證，自114年5月5日至12月23日間，發動5波搜索行動，陸續查獲機房水房客服人員、財務幹部，以及提供人頭銀行帳戶之相關成員，經持續溯源追查，警方成功將蔡姓主嫌拘提到案，並移送橋頭地檢署偵辦。

警方指出，該集團為降低內部成員向警方洩密風險，核心幹部多由親友擔任，並透過成員招募熟識對象，以「高薪、工作輕鬆、免經驗」為號召，吸引年輕人協助境外博弈或資金盤網站進行轉帳洗錢，集團再利用境外帳戶層層轉帳掩飾金流，並從中抽成牟利，甚至導入自動化程式，大幅簡化人工操作流程，提高洗錢效率。

經初步清查，該集團在四年間經手境外賭博網站入金、出金之洗錢金額高達泰銖242億餘元，折合新臺幣約220億餘元。警方已向橋頭地方法院聲請裁定，成功扣押主嫌名下土地4筆、房產2處，市值約新臺幣1億5千萬元，以利後續追徵犯罪所得；全案目前共羈押蔡嫌等7人。