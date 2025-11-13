高雄警破獲2起普發現金遭詐騙損失百萬

高雄市警方將涉嫌普發現金詐騙犯嫌拘提到案。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

「全民+1 政府相挺」普發現金一萬元專案作業持續進行，但詐騙集團也蠢蠢欲動，高雄市警方近日接獲多起案件，詐騙手法從假冒政府公告、釣魚連結，到假交友、假檢警等層出不窮，許多被害人都是因「普發現金」話術而陷入陷阱。

高雄市刑大指出，一名被害人在 TikTok 結識男子後轉至 LINE 聯絡，對方聲稱可「代領普發一萬元」，並要求寄送金融卡，被害人後續看到新聞才警覺要求返還，但對方失聯，才驚覺受騙。

廣告 廣告

另一名民眾則接到假冒郵局來電，佯稱有人拿其證件要領現金，進而轉接假冒新北市警局的「偽檢警」，對方以被害人涉及重大案件為由要求查驗金流，受害者因此以面交方式交付金融卡、現金與黃金，遭詐超過百萬元。警方獲報後分別在桃園與台北市將犯嫌逮捕到案。

警方強調，詐團常以「代領普發現金」或「協助查核款項」為藉口，要求點擊不明連結、提供帳密或操作 ATM，均為典型詐騙。政府絕不會以簡訊、Email、電話要求提供個資或金融資料，也不會要求寄送金融卡。若收到可疑訊息應立即刪除，可撥打 一六五查證，並查閱「一六五打詐儀錶板」中的普發現金防詐資訊。