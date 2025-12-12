高雄警破網路埋包販毒 出動緝毒犬「可樂」定位挖毒

緝毒犬「可樂」在公園協助搜索埋藏毒品，憑藉敏銳嗅覺精準定位藏匿點。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市政府警察局刑事警察大隊緝毒專責隊偵六隊日前接獲民眾檢舉，陳姓男子涉嫌販賣毒品，吸毒者使用通訊軟體下單付款後，集團便提供毒品埋藏位置座標，讓買家自行前往挖取，以達「死轉手」規避查緝，讓吸毒者增加挖寶般的刺激感，警方獲報後隨即組成專案小組蒐證，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

警方破獲埋包式販毒案，起獲多批大麻菸彈。(記者張翔翻攝)

高市刑大表示，在專案小組長時間跟監下，於11月下旬見時機成熟趁陳嫌返回車邊之際迅速上前，成功將人壓制逮捕，現場查扣大麻菸彈與鏟子，並查出陳嫌於公園多處埋藏毒品，全案移送陳姓犯嫌至高雄地方檢察署偵辦及建請羈押，並經高雄地方法院裁定羈押禁見。

為進一步掌握埋藏毒品的確切位置，警方於逮捕二日後再度借提陳嫌前往公園協助引導挖掘毒品，毒品埋藏點既多且散，且陳嫌前後反覆埋放、位置記憶模糊，為提升搜尋效率，刑大大隊長鄢志豪特別向保三總隊申請緝毒犬支援，由緝毒犬「可樂」加入行動。

毒犬「可樂」成功協助警方挖掘埋藏毒品，刑大大隊長鄢志豪頒發「可樂」加菜金嘉勉其優異表現。(記者張翔翻攝)

「可樂」在現場展現高超嗅覺能力，宛如行動雷達般沿途循味搜尋，只要嗅到毒品氣味，便立刻趴下示警並做出前肢挖掘動作，警方依其反應逐一開挖，果然在多處地點挖出大麻菸彈，隨著「可樂」多次準確定位，現場人員歡呼聲此起彼落，氣氛宛如中樂透般驚喜，共計挖出多量大麻菸彈。