高雄警破虛幣洗錢詐團 金流逾億元10人落網

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高雄市刑大破獲虛擬貨幣詐欺集團，查扣名牌包、精品鞋、名錶、手機、電腦設備及點鈔機等大批證物。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局刑事警察大隊近日破獲一起結合虛擬貨幣交易的詐欺集團案件，專案小組歷時數月偵辦，成功瓦解以高雄為據點、串聯境外機房的詐騙網絡，查獲涉案成員10人，並查扣大批作案工具與不法所得，估計整體洗錢規模高達新臺幣1億元。

高市刑大指出，113年10月間偵辦毒品案件時，意外發現相關線索延伸至詐欺犯罪，隨即組成專案小組深入追查，經分析發現，該集團運用虛擬貨幣作為掩護，建立複雜金流斷點，以規避追查。調查顯示，詐騙集團除派遣車手面交收款外，亦透過境外機房成員以投資話術誘騙被害人，指示前往指定實體虛擬貨幣店面購幣，再將資產轉入詐團控制的電子錢包。待被害人欲提領資金時，即遭封鎖或失聯，始驚覺受騙。初步統計，受害人數逾20人，損失金額超過千萬元。

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專案小組進一步掌握，主嫌羅姓男子（35歲）及丁姓男子（31歲）曾赴柬埔寨與境外詐騙機房合作，返台後設立詐欺據點，並選擇門禁嚴密的高級住宅大樓作為「水房」，藉此掩護不法活動。並由許姓犯嫌(23歲)擔任車手控盤，負責招募車手並指派車手與被客人面交詐騙款項，或由旗下車手至位於三民區虛擬貨幣實體店面擔任假幣商向被害人收取詐騙款項，待不法款項均交付後，遂由羅嫌及丁嫌以自身所有之虛擬貨幣打款至被害人電子錢包，以此交易手法掩蓋非法，境外機房成員再以話術誘使被害人打款至機房首腦所有之電子錢包，終致被害人無法領回投資之金額。

警方在檢方指揮下，自114年3月起至115年初陸續執行6波搜索行動，逮捕相關成員共10人，洗錢金額高達新臺幣1億元，並查扣虛擬貨幣冷錢包、現金點鈔機、手機、監視設備、儲存裝置及多輛高價車輛等證物，全案依詐欺及洗錢等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方表示，該案顯示詐騙手法已結合數位金融工具，增加查緝難度，但透過跨機關合作與科技偵查，仍能有效溯源打擊。統計指出，高雄市警於114年查扣詐欺相關虛擬資產折合新臺幣逾7,200萬元，今年截至目前亦已查扣近千萬元，並持續協助返還部分受害人資產。