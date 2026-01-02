高雄警首創LINE阻詐機器人 跨機關阻詐防線守護不動產

高雄市警察局團隊以首創「高風險金流阻詐通報網」LINE機器人防詐作為，獲「114年國家警光獎」預防犯罪類團體優等獎。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

為防堵不動產詐騙案件層出不窮，高雄市警察局結合地政機關首創「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號機器人系統，運用科技即時通報、跨機關聯防，自源頭攔阻詐騙行為，成功守護市民不動產安全，成效卓著，榮獲「114年國家警光獎」預防犯罪類團體優等獎殊榮。

警方指出，依內政部規定，民眾申辦不動產案件若出現高風險特徵，包括「抵押權設定與預告（或信託）登記連件申辦」、「提供擔保之不動產無抵押權」、「所有權人年齡50歲以上」及「附帶流抵約定條款」等，符合其中三項以上者，地政機關即須即時通報警方，或是地政櫃檯人員如在關懷提問後仍覺可疑，亦會通知警方到場協助查證，統計114年以來，地政機關通報警方成功攔阻詐騙案件已達45件。

此外，警方在受理不動產詐騙報案後，亦會即時通報地政機關辦理特殊地建號管制，暫停地籍異動作業，避免不動產遭轉移或設定；今年截至目前已通報52件，有效降低被害人財產損失風險。

高雄市警察局進一步說明，「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號為警方自行研發，結合一對一報案專線概念與民眾高使用率的LINE平台，讓地政事務所與金融機構第一線人員，能在察覺疑似詐騙情形時，透過機器人即時通報警方啟動攔阻機制。自114年5月上線以來，已有678家金融機構、12間地政事務所、近1300名從業人員加入預警行列，今年成功攔阻涉詐不動產案件40件，保住金額高達新臺幣2億5050萬餘元。

「LINE高風險阻詐通報網流程圖」說明詐騙集團常見手法及金流運作模式，透過LINE官方帳號即時通報警方介入攔阻的防詐機制。(記者張翔翻攝)

警方也分享實際成功案例，三民地政事務所承辦人員葉小姐審查一起不動產抵押案件時，發現75歲高齡民眾同時辦理信託登記，且對抵押、信託內容及還款細節皆不清楚，研判為高風險涉詐案件，立即透過LINE通報警方，警方到場查訪後，確認該名民眾遭假投資詐騙，隨即協助取消抵押設定，成功阻止財產損失擴大。市長陳其邁亦於114年第6次治安會報中公開表揚相關人員，肯定其阻詐成效。

警方提醒，凡標榜「高投報、低風險、短期獲利」的投資訊息，幾乎皆為詐騙話術，詐騙集團除騙取現金外，更可能誘騙民眾設定不動產抵押借款，導致背負鉅額債務。民眾如有疑慮，請隨時撥打165反詐騙專線查證。

高雄市警局強調，打詐工作是長期且艱鉅的任務，未來將持續深化跨機關合作，結合科技偵查、智慧監控與即時預警機制，打造更堅實的防詐防線，全力守護市民財產安全。