高雄議員第二選區 藍綠提環保政見

去年底高雄知名觀光景點「月世界」旁山坡地遭人棄置數百公噸家用垃圾；事件曝光後，在地居民又陸續通報在該處附近的山坡地，也發現垃圾棄置，讓基層員警、區公所等單位疲於奔命。（本報資料照片）

年底九合一選舉逼近，各選將陸續拋出政見、爭取選民認同。針對去年底高雄市爆發垃圾山案件，如何防止類似情況重演，高雄市議員第二選區藍綠選將提出不同對策；藍營建議，可比照中央，建立「北高雄AI智慧圍籬」，防止不法傾倒行為；綠營則認為，可設置專屬通報平台，另市府也能藉此機會探討焚化爐量能是否足夠。

高市議員第二選區包括茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮等區，該區共3席，目前藍營1席、綠營2席，依目前戰況，除了綠營現任議員陳明澤公開表示要交棒給女兒陳琳潔，其餘選將包括國民黨李亞築、民進黨黃明太都將續拚連任，並陸續就垃圾處理與山區治理等公共議題提出看法。

由於去年底高雄月世界周邊山坡地爆發誇張垃圾山事件，不肖業者載運數百公噸的家用垃圾，傾倒在山坡地，造成環境惡臭、蚊蟲滿天飛，五層樓高的垃圾山畫面曝光也引發社會輿論；後來又傳出田寮區也有類似情形，接二連三通報，讓山區警力、里長疲於奔命。

李亞築指出，過去中央推出智慧圍籬政策，建立虛擬邊界，凡有異常車輛或人員進入可疑區域，就會跳出警示，高市府應可在月世界附近山坡地等容易被亂倒垃圾的熱點裝設圍籬系統，即時預警，降低人力巡查負擔。

黃明太則建議，在通往田寮、阿蓮等地的主要幹道應加強裝設監視器，防止外縣市不法人士到高雄山區濫倒垃圾；另高市府也應藉此機會檢視轄內焚化爐量能是否足夠？並對於家用垃圾壓縮後的暫存方式與地點，研擬相關計畫。

陳明澤及新人選將陳琳潔皆認為，山區警力與市區相比較少，若要減輕人力巡查成本，也許可建置「高雄市廢棄物、垃圾等相關通報平台」，讓市民加入監督行列，發現傾倒異常情形能拍攝照片，或以文字即時通報環保局。各選將從不同面向提出解方，相關政見能否落實，也待選民日後檢驗。