高雄議員第一選區4搶3 選情加溫

高雄市議員旗山、美濃等第一選區選情逐漸升溫，現階段呈現4搶3態勢，但街頭目前僅見市長選舉相關看板，尚未出現議員看板，圖為美濃區成功路街上。（林雅惠攝）

邁入新的一年，高雄市議員選舉選情逐漸白熱化，屬於第一選區的旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區，呈現4搶3格局，現任議員林義迪、林富寶與朱信強均表態連任，民進黨則有意在美濃區增提一席選將，意外讓選情加溫。

旗美九區幅員廣大、族群多元，地方人士指出，市議員要勝出必須靠平日的基層耕耘與地方組織網絡，現任國民黨林義迪、民進黨林富寶及無黨團結聯盟的朱信強等3席議員在多年服務下，基層支持穩定，占有明顯優勢，但選舉仍可能受到跨界或年輕族群參選者瓜分票源，絲毫大意不得。

國民黨部分，前議員李鴻鈞之子李振豪原計畫爭取提名參選，但因席次有限，最後決定以林義迪為主要參選人；藍營分析，雖然李振豪暫表態不選，但其曝光度與基層影響力仍可能為未來黨內布局保留空間。

民進黨則以議會過半的選戰策略為主軸，在市黨部公布的第一選區提名中建議提名2席，以強化在第一選區的席次布局，綠營強調，提名與勝選的關鍵仍在選將的基層服務能力及社區認同感。

第三勢力方面，民眾黨目前尚未表態參選，短期內旗美地區仍以國、民兩黨及無黨團結聯盟參選人為主。政壇人士認為，若民眾黨或其他選將宣布加入，可能打亂現有3席格局，但目前狀況仍不明朗。

整體而言，第一選區呈現4搶3態勢，專家分析，最後勝負關鍵取決於選將平日耕耘深度、地方組織動員能力，及選民對政策與社區服務的認同度，而潛在的黑馬蠢蠢欲動，動靜間都可能改變選區戰局。