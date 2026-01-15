高雄護理師3年盜賣醫院34瓶肉毒桿菌 判2年獲緩刑

（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄曹姓護理師在擔任某醫院國際美容醫學中心醫療技術員3年期間，因缺錢偷出34瓶肉毒桿菌盜賣，獲利逾26萬；高雄地院依業務侵占罪判刑2年，宣告緩刑3年。全案可上訴。

高雄地方法院判決指出，曹姓護理師民國111年起因家中開支暴增，竟自111年1月起至113年4月2日接受前同事提議，擅自將院內34瓶肉毒桿菌在沒有醫師處方情況下，於網路販售給一般民眾及前同事，3年來盜賣34瓶，獲利新台幣26萬多元。

高雄地院審理時，曹女坦承犯行，並願意賠償院方損失，更向法官坦承是因父親罹癌，醫療費用龐大，且身上還有貸款須償還，膝下仍有2名就讀幼兒園年幼子女，家庭經濟壓力沉重，才鋌而走險；但院方擔心若答應和解，其他員工可能群起效尤，也對守法員工不公平，故拒絕原諒曹女。

法官審酌，曹女雖未獲院方原諒，但犯後態度良好，甚至攜帶高額賠償金出庭盼能促成和解，足見具有一定反省能力；據此依業務侵占罪判處有期徒刑2年，宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付10萬元，且應參加法治教育課程2場次。（編輯：陳仁華）1150115