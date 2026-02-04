高雄變天有望？ 沈政男曝藍綠真實版塊：賴、柯伯仲之間

2026高雄市長大選備受關注，民進黨立委賴瑞隆將對決國民黨立委柯志恩，最近一份民調顯示民進黨立委賴瑞隆領先國民黨立委柯志恩11.6個百分點，柯志恩則關注賴的領先幅度大縮水。對此，精神科醫師沈政男直言，這就是抽樣誤差的關係，他觀察過去幾個月的民調，賴瑞隆跟柯志恩的實力是旗鼓相當。

沈政男3日在Youtube表示，新頭殼（Newtalk）新聞網最近公布一份委託山水民調公司做的高雄市長民調結果，賴瑞隆與柯志恩差了11.6個百分點，而山水約半個月前，幫民進黨初選所做的民調結果，卻是賴瑞隆領先30個百分點之多，引發討論。

他指出，他注意到賴瑞隆陣營的說法是，因為綠營支持者在初選時，比較會守在電話旁，所以賴瑞隆才會偏高，但他認為「這其實是錯誤的解讀」。

沈政男說，他比對民進黨初選前山水在1月5日所做的民調，當時賴瑞隆領先柯志恩也差不多將近30百分點。他進一步分析，該份民調的樣本，民進黨支持者高達5成以上，藍白加起來才20%多，賴、柯的支持度其實反映的是政黨板塊，這是抽樣誤差造成的扭曲，代表這份民調抽到的大部分是綠營支持者。另外，去年9月也有媒體委託山水進行民調，當時結果是賴瑞隆跟柯志恩就只差距約3個百分點。

沈政男強調，政黨支持者比例結構是民調的關鍵，若抽到一半是民進黨支持者，而藍白支持者只有20%的，民調當然就是50比20，但這也意味著賴瑞隆跟柯志恩在中立選民的支持度上，其實是差不多的。

沈政男續指，高雄市長選情民調該怎麼看，就是政黨支持度藍綠比例是否合理。那什麼樣叫合理？就是看2024年的不分區立委政黨票分布，其實大約就是1比1，若過了一、兩年有些消長，基本上也不會差太多。

他表示，高雄藍綠板塊其實很滿接近，勝負的決定是看中立選民，而目前中立選民支持賴、柯的比例是差不多，「賴瑞隆跟柯志恩的實力是旗鼓相當、伯仲之間」。

為什麼會造成民調抽樣扭曲？沈政男推測，高雄選民比較不願意表態支持國民黨或藍營候選人，藍營支持者接到電話的時，可能會因委託單位的政黨傾向，表態程度不一樣。

上述民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

