高雄變天機會大增？王淺秋見「不公開民調」：柯志恩非常有贏面

2026年高雄市長選舉，將由國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆。資深媒體人王淺秋認為，柯志恩漂亮，又有人氣，其談吐等各方面是會受到高雄民眾喜歡的，並透露她看過幾份不公開的民調，與賴是五五波，這次高雄變天的機會太大了。

王淺秋今（27）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，柯志恩非常了解人心，在高雄也走得很勤，且漂亮又有人氣，談吐等各方面將受到高雄民眾喜歡；王強調，柯志恩有很好的條件，會將高雄帶往更高水平。

王淺秋也提到，高雄人很直接，要看的是候選人做得好不好、到底對高雄貢獻什麼，而柯志恩已經在高雄經營一段時間，展現的氣魄也非常好，她對此非常看好。

王淺秋透露，她有看過幾分不公開的民調，柯志恩與賴瑞隆是五五波，顯見柯在高雄的確非常有贏面，且如今已民心思變，氛圍很明顯地在改變，這讓她直言，「高雄變天機會太大了」。

對於賴瑞隆在民進黨初選中勝出，王淺秋說柯志恩更穩了，因賴目前的表現加上先前的爭議，「這局高雄又要變天了」。

民進黨日前公布民進黨高雄市長初選，3家民調單位結果，4名參選人邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，3家民調平均後，賴瑞隆以55.9995％險勝邱議瑩的55.3807％，許智傑為51.9022％居第3，林岱樺則為50.5986％。

