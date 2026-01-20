高雄變天？柯志恩民調力壓賴瑞隆 郭正亮：看看就好

2026年高雄市長選舉將由國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，根據最新民調顯示，柯志恩支持度44.0%領先賴瑞隆37.7%，雙方差距6.3個百分點。儘管柯志恩民調領先，但前立委郭正亮19日表示，他看過其他結果相反的民調，建議這份民調「看看就好」，還是要再多看幾個民調。

國民黨立委柯志恩、民進黨立委賴瑞隆將力爭高雄市長大位。（資料圖／中天新聞）

根據《ETtoday新聞雲》公布的民調，交叉分析顯示藍綠基本盤各自歸隊明顯。在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵。從政黨結構來看，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍也達92.2%，民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。

廣告 廣告

賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

前立委郭正亮。（資料圖／中天新聞）

郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》中針對這份高雄市長選舉民調表示，他看過其他結果相反的民調。郭正亮透露，他與《美麗島電子報》比較熟，該報一直有在針對高雄市長做內參民調，結果也與《ETtoday》的民調相反，因此建議高雄市長相關民調要再多看幾個。

本次調查於1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

延伸閱讀

台灣優勢流失？ 郭正亮揭1事被忽悠：2028會很明顯

台美關稅最後一哩路 「進口車調降」等3類別曝光

鄭麗君談完關稅返台 賴清德：成功為台爭取與美主要盟友同等待遇