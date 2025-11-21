高雄變態水電工「硬上鄰家人妻」！開價要求做2件事…夫怒砸天公爐

社會中心／綜合報導

高雄一名王姓男子曾任水電工，3年前受女鄰居委託到家中協助調整廚房馬達線路，卻趁施工結束後，趁機性侵女方。事後甚至還出言以2000元換取性行為、1000元要求舔下體遭拒，直到性慾退去才離開，臨走前還威脅「不要對外說」。案件最終因女方丈夫察覺異狀而曝光，王男被控強制性交罪，一審判刑4年。上訴後他改口認罪並賠償100萬4480元，二審減刑為3年6個月，最終三審駁回定讞。

高雄68歲變態水電工「硬上鄰家人妻」！開價要求做2件事…夫怒砸他家天公爐

王男曾當過水電工，2022年9月28日受女屋主請託到家中施工。完工後，小花正準備付費時，王男突然伸手擁抱並強吻對方。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）

判決指出，68歲王男曾當過水電工，2022年9月28日受女屋主請託到家中施工。完工後，小花正準備付費時，王男突然伸手擁抱並強吻對方，女屋主驚慌喊「不要」，仍被他強行襲胸並性侵得逞。犯案後，王男竟提出以2000元進行性行為、或1000元「舔下體」的荒唐要求，遭女屋主斥拒。他隨後稱要等「生理反應退去」才離開，還要求對方別告訴任何人。當時小花丈夫外出，家中僅有女兒，目睹後嚇得說不出話。





受害女子的丈夫氣憤衝往對方住處砸毀天公爐。示意圖非關本新聞事件（圖／翻攝自Pexels）





兩天後，王男竟主動向小花丈夫搭話，詢問「最近太太怎樣、有沒有發生什麼事」，讓對方起疑。丈夫回家追問後，妻子終於崩潰坦承，丈夫氣憤衝往對方住處砸毀天公爐，並報警提告。一審期間，王男堅決否認並拒絕和解，高雄地院依強制性交罪判刑4年。事後他為求減刑上訴，改口承認犯行並賠償100萬4480元達成和解，聲稱自己已68歲、高齡不適服刑且無前科，懇求給予緩刑。高雄高分院考量後改判3年6個月。案件上訴至最高法院，但法官認為，雖已和解，受害人並未表達原諒，且量刑與程序並無不當，刑度超過2年亦不符緩刑條件，因此維持原判、駁回上訴，全案定讞。









