高雄變藍海迎接TWICE「7地標全面點燈」 陳其邁嗨喊：我們都是ONCE！

韓國人氣女團 TWICE 將於11月22、23日在高雄國家體育場開唱，高雄整座城市率先嗨起來。大港橋、衛武營、流行音樂中心、愛河、旅運中心、捷運美麗島站與中央公園站等7大地標近日全面點亮「TWICE藍」，還搭配雷射文字秀，營造濃濃應援感。對此，高雄市長陳其邁除了將社群平台頭貼的頭髮換上藍色，今（18）日更暖心喊道，每個人都是ONCE（TWICE粉絲名稱）。

陳其邁將社群平台頭貼的頭髮換上藍色，應援韓國女團TWICE來到高雄。（圖／陳其邁臉書）

TWICE今年迎來出道10週年，此次《THIS IS FOR》世界巡迴除了帶來多首經典歌曲，更在高雄一連開唱兩天。演唱會以藍色為主題意象，高雄市府延續先前迎接 BLACKPINK 的「城市級應援」模式，再度以應援色燈光妝點市容，吸引大批粉絲於演唱會前夕前往打卡拍照，帶動高雄旅遊熱潮。

響應這股藍色風潮，陳其邁也加入應援行列，不僅將社群頭貼換成「藍髮版」，今日更高喊：「每個人都是ONCE！」邀請粉絲一起用熱情點亮城市。民眾也紛紛誇讚，「我覺得市長越來越年輕」、「市長很帥」，並指出高雄歷經籌辦多場大型活動，越來越有國際大城市的樣子。

