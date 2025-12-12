高雄變身聖誕城 巨型耶誕樹、童話北極村、夢幻聖誕列車！5大聖誕主題活動一次看

Photo Credits：miss9290、cherryfun77

當冬天的風悄悄吹進南國，高雄正換上閃耀的聖誕盛裝！從中央公園化身的「高雄聖誕生活節」、SKM Park Outlets的雪境童話村，到漢神巨蛋直衝 16 公尺高的萌寵聖誕樹，一路延伸到夢時代的威尼斯耶誕風情，屏東公園也加入節慶隊伍，打造屬於南國的浪漫冬日。跟著燈光、音樂與笑聲前進，就能捕捉今年南台灣最夢幻的節慶風景。

【高屏 5 大聖誕主題活動】

Photo Credits： beckhamhong66、miss9290

2025高雄聖誕生活節以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，在中央公園打造26公尺高的永恆星冠聖誕樹和12組燈飾，從捷運站出口延伸至公園深處，包含巨大聖誕帽、銀鈴雪橇、極光隧道、聖誕小屋等，隨處充滿節慶氣氛。12月20日至12月24日有「聖誕黃金週」演唱會及市集活動，邀請落日飛車、滅火器等超過20組金曲卡司接力開唱，打造高雄最熱鬧聖誕氛圍。

活動日期：2025/11/28 ~ 2026/01/04

亮燈時間：每晚17:30 ~ 24:00

煙霧雪花音樂秀：晚上17:30 ~ 22:00

聖誕主燈區每30分鐘有煙霧雪花飄落，搭上燈光變化及音樂。

<聖誕市集活動>

日期：2025/11/28 ~ 12/14 每週五、六、日；2025/12/20 ~ 12/24為加碼場次

地址：高雄市新興區中山一路6-20號

交通：紅線R9中央公園站1號出口

SKM Park Outlets高雄草衙雪境童話村

Photo Credits：beckhamhong66

SKM Park Outlets 高雄草衙推出全新「雪境童話村」, 浪漫揭幕「六大耶誕場景任你拍」，逛街、拍照、感受節慶儀式感全部一起滿足。聖誕花圈跟旋轉白色樓梯打造出「聖誕階語」，戶外購物街區展滿「雪境耶誕樹」，金色麋鹿與聖誕紅花卉交錯點綴，滿滿的聖誕氣息。中央廣場有雪白的小冰屋排成可愛的「北極村」, 每天下午1點30分有超盛大的「音樂秀」, 光影、律動、雪景交織，像是置身聖誕村一般。

活動期間：即日起至 2026/1/1(四)

地點：高雄市前鎮區中安路1-1號

交通：紅線至R4A草衙站下車，從2號出口步行約1分鐘即可抵達

高雄漢神巨蛋16公尺高萌寵聖誕樹

Photo Credits： beckhamhong66

高雄漢神巨蛋在 10 月中下旬打造了高雄第1棵聖誕樹，以「毛孩萌寵派對」為主題，在廣場中央矗立高達16公尺的萌寵聖誕樹。現場打造許多迪士尼萌寵角色造景，包含「巨型柴郡貓」、「小姐與流氓」、「101忠狗」、「布魯托」及「貓兒歷險記」，可愛萌樣就是要讓大家拍到記憶體滿滿滿。

聖誕樹展出期間：2025/10/16 ～ 2026/01/04，每日亮燈時間17:00 ~ 23:00

地址：高雄市左營區博愛二路777號

交通：紅線至R14巨蛋站下車，從5號出口出站，步行約5分鐘

高雄夢時代義大利威尼斯聖誕主題

Photo Credits： miss9290、huang_chuan511

高雄夢時代今年聖誕的「愛．Sharing」活動是以威尼斯為靈感，高達13公尺的主樹「Purple Wish」，融合於嘉年華面具的神秘、聖馬可廣場的哥德式線條，再加上《四季協奏曲》的優雅旋律，充滿戲劇張力，相當吸睛。同時推出10種超大華麗裝置，神秘面具嘉年華、浪漫貢多拉、TURANDOT《杜蘭朵》公主徹夜未眠，甚至打造25英吋的漂浮之城，隨著韋瓦第的《四季》音符遊徑水道，體驗威尼斯魅力。此外，還有歐洲市集、體驗、互動活動和限定表演，快來高雄體驗義國水都的浪漫。

主題燈光秀：2025/11/15(六)-2026/1/1(四)，每日18:00~21:00每整點演出

聖誕雪花秀：指定週末加碼展演！ 11/15-11/16、11/22-11/23、11/29-11/30、12/6-12/7、12/13-12/14、12/20-12/21、12/24-12/25，隨燈光秀時間演出

地點：高雄市前鎮區中華五路789號

交通：紅線至R6凱旋站下車，夢時代購物中心免費接駁專車於3號出口等待，間隔時間約10分鐘

屏東公園2025屏東聖誕節

Photo Credits：cherryfun77、miss9290、lydiatsaibaur、antchen1001

2025 年屏東以「聖誕村」概念，場地自屏東火車站延伸至屏東公園主會場，打造雙主燈，結合14座立體燈飾，以精靈之塔、聖誕小屋、光之森林、極光之心、北國雪屋、冰山奇遇等造景，還有 3棵聖誕樹，以及燈光秀、飄雪體驗、市集等活動，為城市帶來濃厚的冬日溫暖與浪漫。

活動時間：2025/11/28（五）～2026/1/4（日）17:30-22:00

屏東公園主燈燈光秀：每日18:00-22:00、30分鐘一場（每場3分鐘）

屏東車站主燈燈光秀：每日18:00-22:00、15分鐘一場（每場3分鐘）

屏東公園耶林大道浪漫下雪：假日18:00-22:00、整點鐘一場

屏東公園歡樂遊行派對：假日18:00-22:00

屏東公園聖誕市集村：12/20（六）～12/21（日）16:00-22:00

活動地點： 屏東公園、屏東火車站周邊

活動官網：2025 屏東聖誕節

交通：搭乘505、509、516、516A、8227、8228、8229公車至屏東公園站

撰稿者/韓微微