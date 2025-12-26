高雄變電箱「連3爆」起火 三民區2732戶大停電

網友直擊變電箱冒煙，短短不到15分鐘內竟三度爆裂燃燒，現場一度動員多支滅火器緊急滅火，場面驚險。（圖／threads網友lshinmyeyes_tinna授權提供）

高雄市三民區今（26）日上午發生變壓器故障，引發變電箱接連爆炸起火，造成明哲路、民族一路一帶共2732戶停電；事發當下有民眾正在餐廳用餐，先聽到頻繁「碰碰聲」誤以為是製冰機運作，隨後電燈狂閃、全區斷電，外出查看才發現變電箱冒煙，短短不到15分鐘內竟三度爆裂燃燒，現場一度動員多支滅火器緊急滅火，場面驚險。

有網友在社群平台PO文表示，當時正在餐廳用餐，先聽到頻繁「碰碰聲」，一度誤以為是店家製冰機運作異常，未料隨後電燈開始閃爍並突然停電。與店員外出查看後，才發現店外變電箱冒煙，立刻通報1999。不到15分鐘，變電箱再度爆炸並起火，一旁星巴克店員緊急拿出滅火器協助，但火勢短暫撲滅後又第三度爆炸起火，場面相當驚險。

該網友指出，因附近停車格仍停放一輛汽車，擔心引發更大事故，便趕緊向鄰近銀行借用滅火器協助滅火。雖然現場無人受傷，但那輛車比較可憐，引擎蓋上都是滅火器的粉塵。

台電高雄區處派員搶修。（圖／台電）

對此，台電高雄區處說明，事故發生於上午9時04分，因變壓器故障導致停電，第一時間即隔離故障區間並進行轉供復電，半小時內已恢復2181戶用電，復電率近8成。經後續轉供及更換變壓器後，於上午10時46分全數復電。台電表示，將持續強化線路與設備巡檢，降低類似事故發生。

